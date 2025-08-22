Ciclistas Brinkmanenses participaron del Desafío Vuelta al Parque Ansenuza

El pasado fin de semana, ciclistas Brinkmanenses participaron del DESAFIO VUELTA AL PARQUE ANSENUZA, en una distancia de 500 KM en 3 etapas.
Recorrido
1° Etapa Miramar- Colonia Alpina 161 km
2° Etapa Colonia Alpina- La Rinconada 180 km.
3° Etapa La Rinconada- La Puerta 166 km.
Participaron 6 ciclistas de Brinkmann obteniendo los siguientes resultados:
MAYER CATALINA MARTA EN 25:00 HORAS (única Dama de Brinkmann).
CARLOS VACA Y MARTIN BIASOL EN EQUIPO 1° PUESTO EN 23:33
JOSE LUIS LOPEZ EN 22:52 HORAS
JUAN PONCE EN 19:42 HORAS- 3° PUESTO
GOROSITO NESTOR HUGO EN 18:35 HORAS. 1° PUESTO EN SU CATEGORÍA Y 2° EN LA GENERAL.
VIVAS ANTONIO (DE MORTEROS) OBTUVO EL 3° PUESTO EN 23:20 HORAS.