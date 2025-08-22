  • 22 agosto, 2025

Ciclistas Brinkmanenses participaron del Desafío Vuelta al Parque Ansenuza

Ago 21, 2025

El pasado fin de semana, ciclistas Brinkmanenses participaron del DESAFIO VUELTA AL PARQUE ANSENUZA, en una distancia de 500 KM en 3 etapas.

Recorrido

1° Etapa Miramar- Colonia Alpina 161 km

2° Etapa Colonia Alpina- La Rinconada 180 km.

3° Etapa La Rinconada- La Puerta 166 km.

Participaron 6 ciclistas de Brinkmann obteniendo los siguientes resultados:

MAYER CATALINA MARTA EN 25:00 HORAS (única Dama de Brinkmann).

CARLOS VACA Y MARTIN BIASOL EN EQUIPO 1° PUESTO EN 23:33

JOSE LUIS LOPEZ EN 22:52 HORAS

JUAN PONCE EN 19:42 HORAS- 3° PUESTO

GOROSITO NESTOR HUGO EN 18:35 HORAS. 1° PUESTO EN SU CATEGORÍA Y 2° EN LA GENERAL.

VIVAS ANTONIO (DE MORTEROS) OBTUVO EL 3° PUESTO EN 23:20 HORAS.