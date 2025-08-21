Cordobeses se destacan en los Juegos Panamericanos de Asunción

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 están en marcha y, hasta el 23 de agosto, reúnen en Paraguay a más de 4000 jóvenes atletas de todo el continente. Esta segunda edición del evento convoca a deportistas de entre 12 y 22 años, que compiten en 28 deportes y 42 disciplinas, con el objetivo de alcanzar una de las 216 plazas en juego para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Córdoba ya dejó su huella con destacadas actuaciones y medallas en múltiples disciplinas con jóvenes deportistas de distintos puntos de la Provincia que se subieron al podio representando a la Argentina y ratificando así el talento cordobés a nivel continental.

La natación fue una de las disciplinas que más alegrías trajo. Desde San Francisco, Malena Santillán brilló con una cosecha de cuatro medallas: oro en los 200 metros espalda (con récord nacional y sudamericano juvenil), plata en la posta 4x200m libre y 4x100m combinados, y bronce en la posta 4x100m libre. Con estos resultados, no solo sumó experiencia internacional, sino que también aseguró su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

También en natación, el cordobés Dante Nicola Rho aportó dos nuevas preseas: fue parte del equipo argentino que logró la medalla dorada en el relevo 4x100m combinado masculino y obtuvo plata en el relevo mixto combinado 4x100m, consolidando un excelente torneo para la delegación nacional.

El squash masculino también tuvo participación cordobesa con Francisco Sebastián Alfonso, quien logró medalla de plata en dobles y en equipos. Junto a Segundo y Santiago Portabales, el equipo argentino llegó hasta la final venciendo a Paraguay y Ecuador, y cerró el torneo con una muy buena actuación ante Colombia.

En deportes colectivos, la presencia cordobesa volvió a ser determinante. El rugby 7 masculino, con Valentín Maldonado Castro en sus filas, se consagró campeón panamericano tras vencer a Chile en semifinales y a Uruguay en una apasionante final, logrando la medalla de oro. Una situación similar se vivió en el básquet 3×3 masculino, donde Juan Cruz Frontera, como capitán del equipo, guió al conjunto nacional hacia el título tras vencer a Ecuador y Chile, sumando así otra dorada para el medallero argentino.

En hockey sobre césped masculino, Córdoba también celebró. Nicolás “Toto” Rodríguez y Joaquín Costa integraron el seleccionado juvenil argentino que se coronó campeón al superar a Canadá en la final por 4-2. El equipo mantuvo un alto rendimiento durante todo el torneo, saliendo invictos.

Otra medalla que enorgullece a la provincia fue la de la cordobesa Chiara Ferretti en vela, quien se quedó con la plata en la clase iQFoil. Pese a las dificultades climáticas que obligaron a usar la jornada de reserva, Ferretti tuvo una actuación sobresaliente, quedando a tan solo un punto de la ganadora.

La cordobesa Valentina Stanich también fue protagonista en el equipo femenino de handball que alcanzó la final del torneo. En un reñido encuentro definitorio, Argentina cayó ante Brasil y se quedó con la medalla de plata, coronando una gran actuación grupal que incluyó victorias sobre Cuba, México y Paraguay.

Con estos resultados, Córdoba continúa siendo sinónimo de alto rendimiento, esfuerzo y excelencia deportiva. Cabe destacar que aún restan competencias junto a nuestros representantes en vóley, esquí naútico, atletismo, bmx racing y patinaje artístico.