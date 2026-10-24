CiDi: Nuevas funcionalidades para brindar mejores experiencias a los ciudadanos

El Gobierno de Córdoba incorporó nuevas funcionalidades al Agente CiDi que permiten brindar información de manera proactiva, anticipándose a situaciones que pueden requerir la atención de cada usuario. Con esta actualización se continúa consolidando la optimización de los canales digitales de atención ciudadana.

A partir de esta optimización, al ingresar a Ciudadano Digital (CiDi), el agente analiza automáticamente si existe información relevante para el usuario. Cuando identifica novedades o acciones pendientes, las presenta organizadas en forma de tareas y categorías, facilitando su consulta y resolución.

Información relevante, en un solo lugar

La nueva versión del Agente CiDi permite acceder directamente a información vinculada con:

Trámites y expedientes: informa movimientos, avances y pases registrados en trámites o expedientes iniciados por el ciudadano.

Representantes y autorizados: comunica solicitudes de autorización y permisos pendientes de aprobación para acceder a servicios digitales en representación de terceros.

Próximos turnos: muestra información sobre turnos agendados y próximos a realizarse.

Notificaciones: centraliza las últimas notificaciones recibidas y aquellas que aún están pendientes de lectura.

Vencimientos y alertas: presenta información relevante para anticiparse a situaciones importantes, como próximos vencimientos de licencias de conducir emitidas por el Registro Provincial y multas recientes registradas por la Policía Caminera.

Además, cada categoría cuenta con accesos directos a las acciones disponibles, para que el ciudadano pueda avanzar en sus gestiones de manera más rápida y sencilla.

Más conocimiento para responder mejor

La evolución del Agente CiDi también incluye una ampliación significativa de su base de conocimiento, lo que permite responder una mayor cantidad de consultas con información más precisa y actualizada.

Entre las nuevas capacidades disponibles, los ciudadanos pueden realizar consultas sobre el estado y la hoja de ruta de sus trámites, y obtener información de manera inmediata a través del asistente.

De esta manera, CiDi continúa avanzando hacia una experiencia más simple, personalizada e inteligente, incorporando herramientas que permiten no solo encontrar información cuando el ciudadano la necesita, sino también recibirla de manera anticipada cuando puede ser relevante para sus gestiones.

El Agente CiDi se encuentra disponible en cidi.cba.gov.ar.