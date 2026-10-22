Visita del Papa León XIV: Avanza montaje de estructuras en el Predio de Fadea

La Mesa General que coordina la organización de la visita del Papa León XIV a Córdoba recorrió este miércoles el predio de FADEA, donde avanza el montaje de las estructuras para la misa central que el Santo Padre celebrará el martes 10 de noviembre.

En el lugar ya se levantan los escenarios y las estructuras que sostendrán las pantallas y los equipos de sonido.

“Estamos preparándonos como corresponde para recibir a cada uno de los peregrinos y darles la seguridad de poder venir a compartir un día de gozo y alegría”, expresó la vicegobernadora Myrian Prunotto. Y agregó: “Trabajamos para garantizar a cada uno la seguridad, el transporte, la salud y la logística, para que sea realmente un día de disfrute”.

El ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, señaló: “Estamos trabajando para que la visita del Papa sea una experiencia histórica para Córdoba. Un acontecimiento de esta magnitud nos exige planificación, responsabilidad y, sobre todo, la capacidad de trabajar juntos, más allá de las diferencias políticas”.

A su turno, el secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Córdoba, Héctor “Pichi” Campana, señaló: “Vinimos todas las mesas que están participando de la organización, junto a legisladores, concejales y diputados de las diferentes fuerzas políticas, para conocer de cerca el avance de las obras que se están haciendo aquí en FADEA. Ha sido una jornada muy productiva”.

Un evento de todos los cordobeses

De la recorrida participaron legisladores y concejales de todas las fuerzas políticas, convocados por el Gobierno provincial para sumarse a la organización.

“La convocatoria del gobernador fue clara: que todos los sectores puedan aportar para que Córdoba esté a la altura de este momento y reciba al Santo Padre como se merece”, destacó Siciliano.

La legisladora Viviana Martoccia (Frente Cívico) sostuvo: “Así hemos sido convocados y así hemos respondido, porque creemos que el acontecimiento lo merece y que tenemos que estar a la altura moral y política de esta situación, porque es un hecho histórico”.

Para la legisladora Graciela Bisotto (Juntos por el Interior), “esto es de Córdoba, con repercusiones nacionales e internacionales. Que el Papa nos visite es el orgullo más grande”.

El legislador Gerardo Grosso (Encuentro Vecinal Córdoba) afirmó: “Va a ser una gran bendición para todos los cordobeses recibir al Papa, para aquellos que son católicos y para aquellos que no lo somos, porque esto nos une como argentinos y como cordobeses”.

“El mejor ejemplo es que participen todas las fuerzas políticas, las fuerzas sociales y los sindicatos”, señaló el legislador Víctor Molina (UCR).

Por su parte, el legislador Oscar Agost Carreño (PRO) valoró: “Habla muy bien del gobierno haber convocado a la oposición, y de la oposición haber venido a acompañar y ponerse a disposición para que esto sea una verdadera fiesta”.