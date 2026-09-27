CIOFF: Seeber vivió una jornada de encuentro, cultura y tradición

En el marco del Festival Internacional de Folclore CIOFF Argentina 2026, Seeber vivió ayer una jornada de encuentro, cultura y tradición.

A las 17:00 horas, recibimos a las delegaciones internacionales: el Ballet Nacional del Movimiento Antorchista de Puebla, México, y la Compañía Artística Danza “Centro Cultural Casanari”, de Colombia.

A las 18:00 horas, participaron de una Misa de Bienvenida, para luego compartir, a las 20:30 horas en el Polideportivo Municipal, el espectáculo oficial.

Sobre el escenario se presentaron ambos ballets internacionales junto a la Escuela de Danzas Folclóricas “Raíces de Mi Pueblo” de Seeber y los alumnos del IPET N.º 428, quienes participaron con una emotiva presentación del Pericón Nacional.

Una noche que nos permitió disfrutar de nuestras tradiciones y, al mismo tiempo, conocer y compartir las culturas de otros pueblos a través de la música y la danza.

Seeber fue parte de una gran fiesta cultural internacional.

¡La cultura nos une!