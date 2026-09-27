La Provincia acompaña a El Fortín tras los daños causados por el temporal.

_Por instrucciones del gobernador Llaryora, una delegación del Gobierno de Córdoba relevó los trabajos de reparación llevados a cabo en la localidad junto al intendente Entesano y su equipo._

Luego de varios días de trabajo en la localidad tras la intensa y prolongada caída de granizo registrada el domingo pasado, una delegación encabezada por el secretario de Gobierno de la Provincia, Augusto Pastore, recorrió El Fortín con el objeto de relevar las tareas de reparación junto al intendente Carlos Entesano y su equipo.

Pastore precisó que el gobernador Martín Llaryora emitió la orden expresa de seguir acompañando a El Fortín después del envío de recursos provinciales llevado a cabo luego del temporal.

El intendente Carlos Entesano agradeció la presencia del Gobierno provincial, “que no sólo está presente cuando inauguramos obras necesarias para nuestra localidad, sino también ante situaciones de este tipo”, dijo.

Los funcionarios destacaron que los principales daños materiales ocasionados por la granizada se relacionaron con roturas de vidrios, cañerías y tanques.

Durante las recorridas, el secretario Pastore estuve acompañado además por el ex intendente de El Fortín y actual miembro del directorio de Bancor, Elio Sánchez.