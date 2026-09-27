Morteros: Plantaron especies autóctonas en futuro Parque Botánico de la ciudad

En el marco del Día del Estudiante, estudiantes de quinto grado de las escuelas primarias de Morteros participaron de una jornada de plantación de especies autóctonas que formarán parte del futuro Parque Botánico de la ciudad.

La iniciativa busca promover la educación ambiental y fortalecer, desde las nuevas generaciones, el compromiso con el cuidado y la preservación del entorno natural.

Durante esta primera etapa se plantaron 80 ejemplares de especies nativas, como algarrobo blanco, algarrobo negro, tala, espinillo negro, cina-cina, tusca, sen del campo, lagaña de perro e itín.

El proyecto contempla la plantación de 160 árboles autóctonos, que serán parte de este nuevo espacio verde pensado para la ciudad y que permitirá poner en valor la flora nativa de nuestra región.

En este sentido, el intendente Sebastián Demarchi destacó: “El futuro Parque Botánico será un nuevo espacio para aprender, encontrarnos y valorar las especies que forman parte de nuestra identidad. Que nuestros estudiantes sean protagonistas de esta primera etapa tiene un enorme significado, porque cuidar el ambiente también es construir la ciudad que queremos dejarles a las próximas generaciones”.

Los estudiantes de quinto grado fueron protagonistas de esta jornada, participando activamente en una propuesta que combina aprendizaje, participación y conciencia ambiental.

Desde la Dirección de Ambiente y Servicios Públicos se continúa trabajando en la generación de nuevos espacios verdes y en propuestas de educación ambiental que involucren a la comunidad educativa y fortalezcan el vínculo de las nuevas generaciones con nuestro patrimonio natural.

Construir una ciudad más sustentable también es sembrar conciencia, generar identidad y plantar hoy el futuro que queremos para las próximas generaciones.