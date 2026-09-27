Edu Turismo: Aprender desde la naturaleza en la Escuelita de Campo “El Amanecer”

Estudiantes de 1.º A y 1.º B del Centro Educativo Bernardino Rivadavia participaron este viernes de una nueva experiencia de EduTurismo en la Escuelita de Campo “El Amanecer”, donde pudieron trasladar sus aprendizajes al contacto directo con la naturaleza y el entorno rural.

Los 30 estudiantes, acompañados por sus docentes, recorrieron la granja y participaron de diferentes actividades vinculadas con los animales, la naturaleza y el ambiente, combinando momentos de aprendizaje, observación y diversión. La propuesta permitió trabajar contenidos propios de primer grado desde una experiencia concreta de educación situada, fortaleciendo la idea de que el territorio también puede convertirse en un aula abierta.

La jornada contó además con la participación de dos estudiantes de formación docente de la Universidad Provincial de Córdoba, sede Morteros, quienes realizaron prácticas en el marco del proyecto de extensión universitaria que acompaña y fortalece el programa EduTurismo.

El intendente Sebastián Demarchi destacó: “EduTurismo nos permite generar experiencias diferentes para nuestros chicos, acercándolos a nuestros espacios y haciendo que puedan aprender desde la experiencia. Al mismo tiempo, seguimos fortaleciendo el vínculo entre el Municipio, las instituciones educativas y la Universidad”.

Por su parte, el director de Turismo, Luciano Smut, expresó: “Esta experiencia refleja muy bien lo que buscamos con EduTurismo: que la ciudad y nuestro territorio sean un aula abierta. Los chicos pudieron aprender desde el contacto con la naturaleza y los animales, mientras que las futuras docentes tuvieron la posibilidad de continuar su formación desde la práctica. Esa articulación le da un valor enorme al programa”.

De esta manera, EduTurismo continúa generando nuevas experiencias de aprendizaje y fortaleciendo la articulación con la Universidad Provincial de Córdoba, vinculando educación, turismo y territorio desde propuestas concretas y significativas.