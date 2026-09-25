El Gas Natural llega a la localidad de El Tío

El secretario de Gobierno de la Provincia, *Augusto Pastore, participó en El Tío* de la *inauguración de la primera etapa de la red de gas natural,* una obra de infraestructura que *permitirá avanzar en la incorporación de hogares e instituciones de la localidad* a este servicio.

Esta primera etapa comprende 2.877 metros de red y alcanza a 95 domicilios, que podrán avanzar progresivamente con sus respectivas conexiones.

La obra fue ejecutada a partir del trabajo conjunto entre el Gobierno de Córdoba y la Municipalidad de El Tío, con el objetivo de ampliar la infraestructura disponible y mejorar las condiciones de vida de los vecinos.

Como parte del acto se realizó el encendido de la hornalla en el Jardín de Infantes José María Paz, una de las instituciones beneficiadas por la llegada del servicio.

*“Su importancia se va a dimensionar con el paso del tiempo”*

Durante la inauguración, Pastore destacó el impacto que tendrá la nueva infraestructura a medida que los vecinos comiencen a conectarse a la red.

“No sé si dimensionamos lo que significa para la localidad de El Tío lo que estamos inaugurando. Creo que se va a dimensionar con el paso del tiempo, cuando esos 95 domicilios se vayan conectando y el gas natural llegue efectivamente a cada uno de esos hogares”, expresó.

El secretario de Gobierno remarcó además la importancia de sostener el trabajo articulado con los gobiernos locales para concretar obras que respondan a las necesidades de cada comunidad.

“El gobernador Martín Llaryora nos pide estar cerca siempre. Eso significa escuchar a los intendentes, acompañar sus proyectos y trabajar juntos para que las obras lleguen y se conviertan en mejoras concretas para los vecinos”, sostuvo Pastore.

En ese sentido, el funcionario señaló que la incorporación de infraestructura básica genera beneficios que trascienden la propia ejecución de la obra.

“El gas natural mejora la calidad de vida, pero también abre nuevas oportunidades para las familias, las instituciones y el desarrollo de una localidad. Son obras cuyos resultados permanecen y acompañan el crecimiento de una comunidad durante muchos años”, agregó.

*Infraestructura para acompañar el crecimiento*

La habilitación de esta primera etapa representa el inicio de la incorporación progresiva del servicio de gas natural en El Tío y permitirá que los frentistas comprendidos por la nueva red puedan avanzar con las conexiones domiciliarias correspondientes.

La llegada del servicio al Jardín de Infantes José María Paz marca además el impacto de la obra en las instituciones de la comunidad, al sumar infraestructura y mejores condiciones para el desarrollo de sus actividades.

La Provincia continuará trabajando junto al municipio para acompañar el desarrollo de infraestructura que contribuya al crecimiento de El Tío y a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.