El Obispado de San Francisco brindó detalles del Itinerario Pastoral para el 9 y 10 de Noviembre

Bajo el lema «Papa León, Córdoba sale a tu encuentro», se ha dado a conocer el Itinerario Pastoral definitivo para los días 9 y 10 de noviembre.

Toda la comunidad está invitada a participar de los diferentes encuentros y momentos de oración previstos para esta histórica visita apostólica.

A continuación, se comparte el cronograma detallado de las actividades:

Lunes 9 de Noviembre

• 22:00 h: Vigilia Joven en el Predio FADEA para esperar juntos la llegada del Santo Padre (el ingreso al predio estará habilitado a partir de las 18:00 h).

Martes 10 de Noviembre

• 07:30 h: Salida en avión del Sumo Pontífice desde el aeropuerto de Buenos Aires.

• 09:00 h: Arribo a Córdoba en el Aeropuerto Internacional Ing. Ambrosio Taravella.

• 10:00 h: Santa Misa multitudinaria en el Predio FADEA. Al finalizar, el Santo Padre realizará un recorrido en papamóvil por las calles de Córdoba.

• 12:00 h: Recepción y actividades en el Arzobispado (Av. Hipólito Yrigoyen 98).

• 15:15 h: Encuentro con la vida consagrada, el clero y los seminaristas en la Catedral de Córdoba.

• 16:55 h: Despedida y salida en avión de regreso hacia Buenos Aires desde el aeropuerto local.

Se invita a todas las parroquias, movimientos y fieles de la provincia a sumarse con alegría a este itinerario de fe y comunión.