  • 25 septiembre, 2026

Regionales

Morteros: Nueva experiencia del Programa «Edu Turismo»

Sep 24, 2026

Estudiantes de primer año del IPEAyT N.º 242 “Fuerte Los Morteros” participaron de una nueva experiencia del programa EduTurismo, una propuesta que invita a conocer la ciudad desde una mirada educativa, recorriendo espacios históricos, culturales y patrimoniales de Morteros.

Acompañados por docentes y directivos de la institución, los estudiantes visitaron el Museo Regional Ángel Francisco Molli, el Parque Central, la Biblioteca Popular Cultura y Progreso y Casa Graciela Boero, integrando contenidos vinculados a la historia, el patrimonio y la identidad local.

La iniciativa parte de una premisa concreta: hacer de la ciudad una aula abierta, aprovechando sus espacios y su patrimonio como escenarios para aprender, conocer y valorar la historia de la comunidad.

El intendente Sebastián Demarchi destacó: “EduTurismo nos permite que nuestros estudiantes conozcan la ciudad desde otro lugar, descubriendo su historia y fortaleciendo el sentido de pertenencia a través de experiencias concretas”.

Por su parte, el director de Turismo, Luciano Smut, señaló: “Seguimos consolidando la idea de aprender desde el territorio, utilizando nuestros espacios como escenarios educativos. Agradecemos a cada institución que se suma y especialmente a la Universidad Provincial de Córdoba, que nos acompaña desde su proyecto de extensión académica para seguir fortaleciendo EduTurismo”.

De esta manera, EduTurismo continúa creciendo como una propuesta que vincula turismo, educación y patrimonio, generando nuevas experiencias de aprendizaje y acercando a los estudiantes a los espacios que forman parte de la identidad de Morteros.