Morteros: Nueva experiencia del Programa «Edu Turismo»

Estudiantes de primer año del IPEAyT N.º 242 “Fuerte Los Morteros” participaron de una nueva experiencia del programa EduTurismo, una propuesta que invita a conocer la ciudad desde una mirada educativa, recorriendo espacios históricos, culturales y patrimoniales de Morteros.

Acompañados por docentes y directivos de la institución, los estudiantes visitaron el Museo Regional Ángel Francisco Molli, el Parque Central, la Biblioteca Popular Cultura y Progreso y Casa Graciela Boero, integrando contenidos vinculados a la historia, el patrimonio y la identidad local.

La iniciativa parte de una premisa concreta: hacer de la ciudad una aula abierta, aprovechando sus espacios y su patrimonio como escenarios para aprender, conocer y valorar la historia de la comunidad.

El intendente Sebastián Demarchi destacó: “EduTurismo nos permite que nuestros estudiantes conozcan la ciudad desde otro lugar, descubriendo su historia y fortaleciendo el sentido de pertenencia a través de experiencias concretas”.

Por su parte, el director de Turismo, Luciano Smut, señaló: “Seguimos consolidando la idea de aprender desde el territorio, utilizando nuestros espacios como escenarios educativos. Agradecemos a cada institución que se suma y especialmente a la Universidad Provincial de Córdoba, que nos acompaña desde su proyecto de extensión académica para seguir fortaleciendo EduTurismo”.

De esta manera, EduTurismo continúa creciendo como una propuesta que vincula turismo, educación y patrimonio, generando nuevas experiencias de aprendizaje y acercando a los estudiantes a los espacios que forman parte de la identidad de Morteros.