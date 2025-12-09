Ciudadano Digital: Gobierno realizó el lanzamiento de «Agente CIDI IA»

El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del portal Ciudadano Digital (CiDi), realizó el lanzamiento de «Agente CiDi IA», un innovador asistente conversacional asistido por Inteligencia Artificial generativa (GenAI).

Esta iniciativa marca un hito en la atención ciudadana y posiciona a Córdoba como referente en Latinoamérica en la adopción responsable de IA en el sector público.

Una nueva era para la Atención al Ciudadano

El «Agente CiDi» está diseñado para responder de manera ágil y precisa a las consultas más frecuentes de los ciudadanos, mejorando significativamente la experiencia de atención. Esta herramienta representa un salto cualitativo respecto a los bots tradicionales.

A diferencia de los sistemas anteriores, que se basan en respuestas predefinidas, la IA generativa puede comprender el lenguaje natural, interpretar el contexto de las consultas y generar respuestas personalizadas en tiempo real. Esto se traduce en una conversación mucho más fluida y humana, permitiendo al ciudadano expresarse con sus propias palabras sin necesidad de navegar por menús complejos.

El asistente está activo de forma ininterrumpida (24/7), complementando y fortaleciendo las vías de atención existentes.

Beneficios clave para los cordobeses

La implementación del «Agente CiDi» trae ventajas significativas para los usuarios del portal:

Lenguaje natural y cercano: Facilita el acceso a la información a todos los ciudadanos, independientemente de su familiaridad con la tecnología.

Eficiencia ininterrumpida: El asistente está activo las 24 horas, brindando respuestas inmediatas y reduciendo la carga de trabajo de la atención tradicional.

Mejora continua: El sistema aprende de cada interacción, lo que lo vuelve progresivamente más eficaz y preciso en sus respuestas.

El primer paso hacia un Asistente Virtual Integral

El lanzamiento de este chat es solo el inicio. El equipo de Ciudadano Digital ya trabaja en las próximas fases del proyecto, que buscarán consolidar un asistente integral que no solo informe, sino que también resuelva las necesidades del ciudadano.

Próximos pasos en el desarrollo del «Agente CiDi»:

Ampliación de la base de conocimiento: Se incorporará progresivamente información sobre una mayor cantidad de trámites y servicios.

Activación interactiva: El agente se activará de manera proactiva para brindar asistencia ante la detección de alguna acción en CiDi que pueda requerir ayuda.

Gestión de trámites: En futuras actualizaciones, los ciudadanos podrán iniciar y realizar gestiones directamente desde la ventana de chat, guiados por el asistente de IA.

¿Cómo usarlo?

El chat se encuentra disponible en cidi.cba.gov.ar, ubicado en la zona inferior derecha de la pantalla.