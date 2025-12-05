Provincia de Córdoba lleva adelante proyecto estratégico de Turismo Sostenible

La provincia de Córdoba fue seleccionada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para implementar en 2026 un proyecto estratégico de turismo sostenible.

La iniciativa resultó elegida entre 22 propuestas presentadas en la Jornada de Integración Federal del Programa Intensivo de Formulación de Proyectos de Inversión, impulsado por la Escuela Federal de Desarrollo en la ciudad de Buenos Aires.

De ese total, sólo cuatro proyectos fueron reconocidos por su calidad técnica, viabilidad y potencial de impacto: Córdoba, Chaco, Jujuy y Tucumán.

Cada uno recibirá financiamiento del CFI, en el marco de líneas de crédito destinadas a acompañar inversiones estratégicas en las provincias argentinas, con el fin de promover desarrollos sólidos y sostenibles a largo plazo.

El proyecto cordobés se centra en la promoción del turismo sostenible, sustentable y regenerativo en la cuenca del Lago San Roque. Fue presentado por el director de Inversión y Servicios Turísticos, Marcos Baradiotti, y por la abogada Silvina Cavallo.

La propuesta plantea un enfoque integral que incluye:

Un diagnóstico detallado de la situación actual del destino y de los alojamientos vinculados a la cuenca.

Capacitación, asistencia técnica y fortalecimiento de los actores locales del sector turístico.

Estrategias de difusión y concientización para posicionar el destino y promover prácticas responsables.

Esta iniciativa responde al nuevo paradigma que articula políticas ambientales, públicas y sociales, entendiendo que el desarrollo sostenible no sólo protege los ecosistemas, sino que también impulsa oportunidades económicas, empleo de calidad y arraigo territorial.

Durante esta instancia, representantes de todas las provincias trabajaron en el diseño de proyectos orientados a fortalecer el turismo desde una mirada sostenible y con impacto real en cada región. En ese contexto, la selección del proyecto cordobés constituye un reconocimiento al trabajo técnico y colaborativo de la Agencia Córdoba Turismo, reafirmando el compromiso de la provincia con un modelo turístico responsable, innovador y generador de valor para las comunidades locales.