Clima de expectativa en las primeras siembras de soja 2025/2026

De acuerdo con el último informe semanal para la zona núcleo de la Bolsa de Comercio de Rosario la siembra de soja 2025/26 comenzó en la región núcleo con un clima de expectativa.

Luego de meses de incertidumbre climática y económica, los productores volvieron al ruedo con la mirada puesta en una meta ambiciosa: alcanzar e incluso superar los 40 quintales por hectárea.

Fuente y nota completa: Infocampo

