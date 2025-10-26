Brinkmann: Se llevó a cabo capacitación para productores apícolas

Como estaba prevista, se llevó a cabo en la tarde del jueves, una jornada de capacitación Apícola, a cargo del médico veterinario Joaquín Moja. La actividad se desarrolló en Rex Eventos.

Productores e interesados, participaron del encuentro, donde se abordaron temas vinculados al manejo sanitario, la producción sustentable y las nuevas tecnologías aplicadas a la apicultura.

El Intendente Municipal Mauricio Actis dio la bienvenida a los númerosos participantes que se dieron cita de Brinkmann y de la región, y el Legislador Gustavo Tévez también avaló el encuentro, anunciando además un aporte del Ministerio de Bioagroindustria.

Matías Servín, coordinador de la capacitación se mostró satisfecho por la respuesta obtenida.