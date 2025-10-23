Provincia entregó Tractor a IPEAyT 242 de Morteros para fortalecer educación técnica-productiva

En el marco del Primer Modelo Intercolegial de Naciones Unidas, se desarrolló un acto en el IPEAyT N° 242 de la ciudad de Morteros, donde se realizó la entrega de un tractor Pauny, gestionado de manera articulada entre ambos ministerios, que será utilizado por los estudiantes de nivel medio del establecimiento.

Esta nueva herramienta permitirá fortalecer la educación técnico-productiva, brindando a los jóvenes la posibilidad de aprender con los mismos recursos que utilizan los productores agropecuarios en su trabajo cotidiano.

El encuentro fue encabezado por el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, y el director de Producción del Ministerio de Bioagroindustria, Marcelo Cravero, junto a autoridades locales, docentes, estudiantes y familias.