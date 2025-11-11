Club Bertossi: Maratonistas en competencia de San Guillermo y resto de la agenda

El pasado domingo 9 de noviembre once integrantes del grupo de atletismo A.B. de la institución, participaron de la 41° edición de la maratón “Juan Carlos Zabala” en la localidad de San Guillermo en las distancias 4 y 8k obteniendo los siguientes resultados:

En la distancia 4K:

Juan Manuel Sada obtuvo el 1° puesto general

Mario Scolatrchi, Emmanuel Ibarra, José Pablo Scianca y Antonela Bertonasco fueron finisher.

En la distancia 8K:

Mayco Rodríguez 3° puesto en la general y 2° puesto en su categoría

Marcos Ramallo 4° puesto general y 2° puesto en su categoría

Antonela Verselli 3° puesto general y 2° puesto en su categoría

María Eugenia Naretto 3° puesto en su categoría

Maria Soledad Williner finisher

Nora Bustos no logró finalizar el maratón.

FUTBOL INFANTIL:

La escuela de futbol infantil “Los Ranitas” este sábado 8 y domingo 9 de noviembre participaron con las categorías 2017 y 2018 del 2do Torneo “Copa Integración 2025” en la localidad santafecina de Moisés Ville.

PATIN:

El pasado domingo 9 de noviembre la escuela de patín artístico “Pasión Sobre Ruedas” participo con los niveles inicial y avanzado del festival anual de patín artístico de la escuela municipal de Colonia Marina.

BOCHAS:

El domingo 9 de noviembre una pareja de primera categoría conformada por Luis Acosta y Adrián Bustamante, dos parejas de segunda categoría conformada por Daniel Giordano y Gabriel Dalmasso, Roque Ibáñez y Carlos Aguirre y dos parejas de tercera categoría conformada por Julio Ibáñez y Pablo Dardati, Elías Muñoz y Benjamín Vanetti participaron del Campeonato organizado por el Club Antártida Argentina de la ciudad de San Francisco.