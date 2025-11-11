Hockey de Centro en el podio del Torneo jugado en Rafaela

Las chicas del rojinegro viajaron el pasado domingo a Rafaela para jugar las definiciones del Torneo Clausura.

En la semi, en un partido muy parejo, fue empate 3 a 3 ante Bella Italia, definiéndose el partido por penales 1 a 0 a favor de Bella Italia. Goles de Centro: Tatiana Gómez, Fátima Utrera y Marcela Manzur.

Por el tercer puesto, las chicas enfrentaron a Roca, ganando 4 a 2 con goles de Tatiana Gómez, Julieta Beltramo, Mía Melgarejo y Fátima Utrera.

De esta manera, Centró finaliza otro gran torneo de la FOSH, quedando nuevamente en el podio.

Felicitaciones jugadoras, profes y subcomisión por el tremendo esfuerzo realizado durante todo el año, afianzando así esta gran familia.