Colonia Vignaud se prepara: Llega el 13° Encuentro de Autos Clásicos y Expo Motos

El 13° encuentro de clásicos y expo motos, organizado por Amigos de los Clásicos con apoyo de la Municipalidad de Colonia Vignaud se lleva a cabo el domingo 5 de octubre.



El tradicional encuentro comenzará a las 9,30 con la inscripción de los participantes, la que se extenderá hasta las 13, dando comienzo a la exposición en la plaza Ernesto Vignaud y el Parque San Martín, de autos, motos clásicas, como así también motos de alta cilindrada.

A las 13,30 comparten un almuerzo para luego desarrollar pruebas de habilitad conductiva, espectáculos musicales, entrega de premios y regalos a los participantes para conformar una jornada de historia y adrenalina mecánica.

En la edición 2024 superaron la participación de 300 vehículos en autos y motos antiguas, clásicas y de alta cilindrada, donde además expusieron tractores de época, convocatoria que esperan repetir con la participación de exponentes de las Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Entre Ríos y Misiones.

«Los organizadores lo denominan a este encuentro con tradición y historia porque convoca a mucha gente con sus vehículos y a muchas familias. Es un día en el que comparten su gusto, además de la pasión con la realización de pruebas de destreza» manifestó la intendenta Evangelina Vigna al invitar a toda la región para que el domingo 5 de octubre se lleguen hasta Colonia Vignaud para vivir un encuentro muy familiar.

Además los visitantes podrán recorrer la Basilica Sagrado Corazón de Jesús y el Santuario de María Auxiliadora.

Los interesados en participar podrán contactarse en facebook.com/amigosdelosclasicos, en Instagram amigosclasicos, whatsapp 3564 564692 / 675780