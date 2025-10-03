Morteros: Organizan charlas sobre enfermedades de transmisión sexual (ETS)

En el marco de las acciones de promoción de la salud y el bienestar de los jóvenes, la Municipalidad de Morteros, a través de la Secretaría de Salud, llevó adelante una charla sobre enfermedades de transmisión sexual (ETS) y métodos anticonceptivos en el Colegio Secundario 9 de Julio de nuestra ciudad.

La iniciativa tuvo como objetivo brindar a los estudiantes información precisa y actualizada sobre las ETS, sus formas de transmisión, síntomas y tratamientos, así como dar a conocer los diferentes métodos anticonceptivos disponibles.

Entre los principales propósitos de la actividad se destacaron:

Brindar información clara y confiable sobre las ETS y anticonceptivos.

Fomentar la conciencia sobre la importancia de la salud sexual y reproductiva en la adolescencia.

Promover la toma de decisiones responsables e informadas.

Generar un espacio seguro y respetuoso para que los jóvenes puedan realizar preguntas y expresar inquietudes.

El secretario de Salud Municipal, Hugo Menéndez, destacó: “La charla sobre ETS y anticonceptivos en los colegios secundarios es una oportunidad valiosa para que los estudiantes adquieran conocimientos y habilidades que les permitan tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva. Esta acción forma parte de las políticas públicas en salud que impulsa nuestro Intendente Sebastián Demarchi, siempre con el objetivo de cuidar y acompañar a los adolescentes en una etapa clave de sus vidas”.

De esta manera, la Municipalidad de Morteros continúa fortaleciendo sus políticas de prevención y educación en salud, promoviendo el cuidado integral de los jóvenes de nuestra comunidad.