Ejecutivo y Concejales Morterenses se reunieron con comerciantes locales

El día miércoles 1 de octubre en el reciento del Concejo Deliberante, Concejales, y miembros del Poder Ejecutivo recibieron a comerciantes locales preocupados por la instalación de comercios foráneos en la ciudad.

En dicha reunión, se acordó firmar un acta compromiso que incluye los siguientes puntos

– Revisión de legislación: Se revisarán la legislación actual para garantizar que se adapten a las necesidades del comercio local y evitar desigualdades en la competencia.

– Compromiso de control: Se fortalecerán las medidas de control para asegurar el cumplimiento de las normas.

– Promoción al comercio local: Se promoverán iniciativas para apoyar y fortalecer a los comerciantes locales, destacando su importancia en la economía de la ciudad.

– Capacitaciones en nuevas formas de mercado y consumo: Se ofrecerán capacitaciones para ayudar a los comerciantes locales a adaptarse a las nuevas tendencias y tecnologías del mercado.

“Este acuerdo busca equilibrar la competencia y promover un comercio moderno y adaptado a las nuevas reglas del mercado”, afirmó la Vice intendente Cristina De Carli, quien además agradeció que los comerciantes ponderen al Concejo deliberante de la ciudad como un espacio de escucha y diálogo.