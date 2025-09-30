Estudiantes de Anexo en Programación y Robótica visitaron Tecnoteca de San Francisco

En el marco de las actividades educativas y de formación tecnológica, los estudiantes del Anexo realizaron una visita a la Tecnoteca de la ciudad de San Francisco.

Durante la jornada, los alumnos tuvieron la oportunidad de interactuar con robots, experimentar con herramientas de realidad virtual y profundizar en dinámicas de programación, lo que les permitió acercarse de manera práctica e innovadora al mundo de la tecnología.

Esta valiosa experiencia se concretó gracias al apoyo de la Municipalidad de Morteros y la Secretaría de Políticas Educativas. “Continuamos impulsando propuestas que fortalecen la educación tecnológica y amplían las oportunidades de aprendizaje para los jóvenes”, afirmaron desde la Secretaría.

Con estas acciones, se busca seguir generando espacios que potencien la creatividad, el pensamiento crítico y la formación en competencias digitales, fundamentales para los desafíos del presente y del futuro.