Formación Morterense estará presente en Jesús María 2026

La Escuela de Folklore Renacer Danza, a través de sus profesores Romina Barrera y Darío “Chino” Pérez, forma parte de un equipo de coordinación nacional que prepara bailarines y bailarinas para presentarse en uno de los festivales más importantes de nuestro país.

El pasado domingo 28 de septiembre se realizó en Morteros una gran convocatoria regional que reunió a artistas de distintas localidades como Suardi, Brinkmann, San Francisco, Rafaela, Esperanza, Colonia Bigand y Coronel Fraga.

En este encuentro, los participantes recibieron la capacitación necesaria para avanzar en este importante proyecto artístico.

En los próximos meses se llevarán a cabo nuevos ensayos en diferentes ciudades, con la coordinación de los docentes morterenses, reafirmando el protagonismo de Morteros en la formación y proyección del folklore a nivel nacional.