Colonia Vignaud se prepara para la 83° Peregrinación a María Auxiliadora patrona del agro argentino que se llevara a cabo el sábado 16 y domingo 17 de mayo, bajo el lema «Hagan todo lo que Jesús les diga»

Un fuerte despliegue organizativo comenzaron desde los distintos equipos de trabajo de la Basílica Sagrado Corazón de Jesús para la tradicional peregrinación a María Auxiliadora que tendrá lugar el 16 y 17 de mayo, mientras que el equipo de gobierno municipal trabaja en todos los aspectos vinculados al movimiento dentro de la localidad de los peregrinos que en la edición última pasada entre las dos jornadas llegaron alrededor de 75000 personas.

En esta edición desde la Basílica Sagrado Corazón de Jesús de Colonia Vignaud convocan a caminar hacia el Santuario de María Auxiliadora para ir hacia el encuentro del otro, de los más necesitados con una nutrida programación eclesiástica y cultural.

La actividad comenzar el sábado a las 15,30 con la bendición de ciclistas, motociclistas y maratonistas que llegan desde distintas poblaciones para participar del tradicional encuentro, mientras a las 17,30 se celebra la primera misa de 83° Peregrinación a María Auxiliadora para la familia salesiana, a las 19 la celebración de la misa es dedicada a quienes trabajan en la organización, los feriantes y las agrupaciones gauchas.

Por la noche del sábado en el Polideportivo Municipal se llevará a cabo el tradicional encuentro musical organizado por La Campereada con la actuación de reconocidos artistas nacionales y de la región

Las celebraciones de la jornada del domingo dará inicio a las 5,30 con la celebración de la primera misa, prosiguiendo cada hora y media hasta las 19 que tendrá lugar la misa despedida de los peregrinos

El día domingo después de la celebración de la misma a cargo del obispo diocesano más de mil caballos y jinetes de agrupaciones gauchas de distintas provincias junto a carruajes de épocas encabezan la procesión desde la explanada de la basílica hasta el primer monumento de argentina a la patrona del agro argentino en el Parque Don Bosco.

El paseo en el entorno de la plaza Ernesto Vignaud y parque San Martín donde artesanos y emprendedores ofrecen sus productos conformaron un paseo para disfrutar en familia y entre amigos para vivir una jornada de profunda fe en el evento de mayor convocatoria del centro del país