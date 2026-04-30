Morteros: Comenzó una nueva edición del programa «ForDep en tu Barrio»

dio inicio una nueva edición del programa «ForDep, en tu barrio» organizado por la Municipalidad de Morteros realizando la primera jornada en las instalaciones del Club Atlético Arsenal.

Una nueva edición del programa que a través de jornadas de capacitación físico-técnica y táctica reúne a los jugadores de inferiores de los clubes de barrio. Permitiendo generar una herramienta de formación y acompañamiento, con el staff de profesores de la secretaría de deportes y en este caso la participación de parte del cuerpo técnico del Club Tiro Federal y Deportivo Morteros, encabezado por Luis Meyer.

Aproximadamente 50 niños participaron de actividades propuestas por los profesores y entrenadores, divididos en dos grupos. Los más pequeños de edad realizaron trabajos coordinativos y de Iniciacion técnica, mientras que los mas grandes ejecutaron acciones técnicas y tácticas de tenencia del balo y acciones ofensivas de superioridad numérica.

El Intendente Sebastián Demarchi manifestó la importancia que desde el estado municipal se acompañe con distintas herramientas a los clubes que cumplen un rol social fundamental, sobre todo en el contexto actual.

Mientras tanto el Secretario de Deportes Leandro Conti, agradeció en este caso el cuerpo técnico del Club Tiro Federal y Deportivo Morteros al Club Arsenal por prestar las instalaciones y al resto de las instituciones por participar, además adelantó la realización de nuevas jornadas para el mes de Mayo.