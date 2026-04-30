Suardi: Anunciaron edificio propio de Escuela Técnica Profesional N° 500

En una conferencia de prensa realizada en la Sala Oswaldo Pinetti de la Municipalidad de Suardi, autoridades provinciales y locales anunciaron la construcción del edificio propio para la Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 500.

El encuentro contó con la presencia del ministro de Educación de la provincia, José Goity; la secretaria general del Ministerio, María Martín; el senador provincial Felipe Michlig; el diputado provincial Marcelo González; el intendente de Suardi Leandro Gastaldi, junto a la secretaria de Cultura y Educación Lía Ferrero y Maximiliano Rodríguez.

Durante la presentación, las autoridades confirmaron que en los próximos meses se llevará adelante el llamado a licitación para la obra, cuyo inicio está previsto posteriormente, con un plazo estimado de ejecución de entre 12 y 15 meses.

El proyecto se enmarca en el programa “Santa Fe + Conectada” y contempla la construcción de un edificio moderno y funcional, con una superficie aproximada de 2.800 m² y una inversión cercana a los 6.832 millones de pesos.

La nueva infraestructura incluirá espacios administrativos, aulas comunes, talleres especializados (metal mecánica, carpintería y electricidad), laboratorios, sala de informática, centro de recursos multimedia, cantina, playón deportivo, patio institucional y áreas de expansión, entre otros sectores clave para el desarrollo educativo.

Esta obra representa un paso fundamental para fortalecer la educación técnica en la ciudad, brindando mejores condiciones para estudiantes y docentes, y acompañando el crecimiento productivo y formativo de la región.