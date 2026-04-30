Nuevo accidente de tránsito en zona rural, cercanías de Colonia La Flor

En la mañana de este miércoles, alrededor de las 8:50, se registró un accidente de tránsito en la zona rural de Brinkmann, a unos 6 kilómetros al noroeste, en cercanías de Colonia La Flor.

Por causas que se investigan, un automóvil perdió el control y volcó, quedando recostado sobre uno de sus lados.

La conductora, mayor de edad, fue trasladada al hospital local por una persona que circulaba por el lugar antes de la llegada del personal policial.

Según se informó, el hecho no dejó personas con lesiones de gravedad, registrándose únicamente daños materiales.