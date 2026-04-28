Morteros fortalece el servicio de los comedores escolares

En el marco de las acciones de fortalecimiento de las políticas sociales y educativas, la Municipalidad de Morteros realizó el pasado viernes la entrega de nuevo equipamiento destinado al comedor del programa PAICOR en la Escuela Primaria Dalmacio Vélez Sarsfield.

La actividad estuvo encabezada por el intendente municipal, Sebastián Demarchi, quien asistió acompañado por la Secretaria de Políticas Educativas, Claudia Mainardi. Durante la visita a la institución, se hizo entrega de una cocina industrial, ollas y manteles, elementos fundamentales para optimizar el servicio alimentario que reciben diariamente los alumnos.

Este trabajo conjunto entre el municipio y el programa PAICOR tiene como objetivo central garantizar que los niños y niñas de la localidad sigan recibiendo una alimentación de calidad que acompañe su proceso de aprendizaje.

Al respecto, el intendente Municipal: Sebastián Demarchi destacó: El municipio trabaja para cubrir las necesidades de todos los comedores de nuestra localidad y mejorar constantemente el servicio que se brinda. Estas acciones refuerzan las políticas sociales que alcanzan directamente a la alimentación de los niños de nuestra ciudad”.

Con estas entregas, la gestión municipal reafirma su compromiso con la educación y el bienestar social, trabajando en la mejora de la infraestructura y los recursos de las instituciones educativas de Morteros.