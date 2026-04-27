Museo Regional «Angel Molli»: Continúa ciclo «Voces de la Historia»

La Municipalidad de Morteros, a través de la Dirección de Turismo y del Museo Regional Ángel Francisco Molli, continúa desarrollando el ciclo “Voces de la Historia”, una propuesta que tiene como objetivo rescatar, preservar y difundir testimonios de protagonistas de la vida social, cultural y deportiva de la ciudad.

En esta oportunidad, se llevó adelante una nueva jornada de registro de entrevistas, que contó con la participación de Raúl Dovis, Miguel Guardiero y Adelmiro Cravero, quienes compartieron sus vivencias, recuerdos y experiencias vinculadas a la historia local.

El encuentro se desarrolló en el marco del 80° aniversario del Club Deportivo San Jorge, poniendo en valor la memoria de sus pioneros y de quienes formaron parte del crecimiento de la institución, consolidando un relato que trasciende lo deportivo y se integra a la historia de la comunidad.

El intendente Sebastián Demarchi destacó la importancia de este tipo de iniciativas y expresó:

“Preservar la memoria de nuestros protagonistas es fundamental para entender quiénes somos como comunidad. Estos espacios nos permiten reconocer el valor de quienes construyeron nuestra historia y transmitir ese legado a las nuevas generaciones”.

Por su parte, el director de Turismo y del Museo Regional, Luciano Smut, señaló:

“‘Voces de la Historia’ es un proyecto que busca darle voz a quienes fueron protagonistas del crecimiento de nuestra ciudad. Cada testimonio es una pieza clave en la construcción de nuestra identidad colectiva”.

Desde el Municipio se remarcó que este ciclo forma parte de una política sostenida de recuperación del patrimonio inmaterial, fortaleciendo el rol del Museo como un espacio vivo, de encuentro y de construcción de memoria colectiva.

Morteros continúa apostando a la memoria como parte fundamental de su identidad, reconociendo en sus protagonistas el verdadero valor de su historia.