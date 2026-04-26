Se prorroga la Campaña de RAEE en Morteros

La Municipalidad de Morteros, a través de la Dirección de Políticas Ambientales, informa que se ha decidido extender la Campaña de Recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), brindando a la comunidad una nueva oportunidad para participar de esta iniciativa ambiental.

La campaña, que originalmente se desarrollaba hasta el 24 de abril, se prorroga hasta el día 29 de abril, manteniendo el mismo horario de recepción: de 10 a 16 horas en el Corralón Municipal.

Esta extensión busca facilitar la participación de vecinos, instituciones educativas, comercios y organizaciones, promoviendo una correcta disposición de estos residuos que, si no son tratados adecuadamente, pueden generar un impacto negativo en el ambiente.

Se recuerda que durante la campaña se reciben equipos informáticos, electrodomésticos, herramientas eléctricas, luminarias, cartuchos de tinta, entre otros elementos en desuso.

Desde el Municipio se invita especialmente a instituciones y organizaciones a sumarse activamente, aprovechando esta prórroga para ordenar, clasificar y acercar sus residuos electrónicos.

El Intendente destacó que “este tipo de acciones reflejan el compromiso de la comunidad con el cuidado del ambiente y la importancia de generar hábitos responsables en la gestión de residuos”.

Con esta iniciativa, Morteros continúa fortaleciendo políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible y al cuidado del entorno.