CLE Morteros: Intenso trabajo territorial

El Municipio de Morteros y las instituciones educativas coordinan acciones ante los desafíos del ciclo 2026

El día miércoles, en una jornada de intenso trabajo territorial, se llevaron a cabo las primeras reuniones de las Coordinaciones Locales Educativas (CLE).

Los encuentros, encabezados por el Intendente Municipal y la Secretaria de Políticas Educativas, Claudia Mainardi, sirvieron para articular estrategias entre el Estado y los directivos de los niveles primario, medio y rural.

La jornada se dividió en tres bloques técnicos para dar respuesta a las necesidades pedagógicas, administrativas y de convivencia de cada sector.

En el encuentro de las 11:00hs, destinado a las escuelas secundarias, se contó con la presencia especial del Fiscal de la Ciudad, Francisco Paiges. Su participación fue fundamental para abordar la temática vigente sobre escritos y amenazas que afecta a algunas instituciones. El fiscal brindó herramientas legales y técnicas de intervención, aportando información precisa y un mensaje de tranquilidad para los equipos directivos ante este tipo de situaciones.

Además, en este nivel se trabajó en:

Prevención de la Deserción: Implementación de herramientas para identificar estudiantes en riesgo de abandono y diseñar estrategias de apoyo personalizado, Vínculo con el Mundo Laboral: Coordinación de prácticas profesionalizantes con empresas locales y talleres de orientación vocacional, entre otros temas.

En el Nivel Primario: Alfabetización y Nuevos Proyectos

Durante la mañana, el equipo de la Secretaría comento sobre los nuevos integrantes del equipo interdisciplinario y la modalidad del protocolo de derivaciones psicopedagógicas.

Se realizó el lanzamiento de las olimpíadas de fluidez y comprensión lectora y matemática para motivar el aprendizaje. Y se presentó del Proyecto de Murgas Escolares y el programa ReCiclass 2026.

Evaluaron junto a los directivos el funcionamiento y objetivos de los centros de apoyo.

En todos los niveles, Adrián (miembro del equipo de políticas educativas) brindó detalles sobre el alcance y uso del FoDEMEEP, despejando dudas sobre la implementación de estos fondos para el mantenimiento edilicio.

Por la tarde, la reunión con las CLE Rurales permitió adaptar estos programas a la realidad del campo, destacando la gestión de fichas médicas, el lanzamiento de la biblioteca viajera y la continuidad de las capacitaciones virtuales en herramientas digitales para los docentes.

La agenda se desarrolló exitosamente, culminando en la jornada de hoy, viernes 24 de abril, con el encuentro destinado al Nivel Inicial, donde se abordaron los objetivos específicos para los jardines de infantes de la Ciudad.