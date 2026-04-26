Llega a su fin la 4° edición de la Vuelta Histórica de las Baquets

Ante un excelente marco de público en cada uno de los lugares por donde transcurrió a lo largo de todo el fin de semana, la 4° Vuelta Histórica de las Baquets, ya se puede considerar un éxito total.

Este domingo, en Brinkmann, con una actividad a llevarse a cabo en el loteo de La Campiña, llegará a su fin la actividad, que diera comienzo el pasado jueves por la noche en la largada simbólica.

Más de 45 pilotos aficionados con sus respectivas baquets llegaron de distintos puntos del país, recorriendo La Paquita, Morteros, Vignaud, Seeber, Chipión, Balnearia, Miramar de Ansenuza, La Para…

En cada uno de los lugares, las autoridades Municipales dieron una cordial bienvenida, y acompañados de un numeroso público.