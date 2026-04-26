Departamento Río Primero: Realizaron relevamiento territorial

El Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo de la Provincia llevó adelante un relevamiento territorial en el paraje Campo Enríquez (KM 691) departamento Río Primero, en el marco de una agenda de trabajo orientada a fortalecer la presencia del Estado en el territorio.

La actividad fue encabezada por el titular de la cartera provincial Marcos Torres, acompañado por el intendente de Monte Cristo, Daniel Haniewicz; el intendente de Piquillín, David Moreno; y el legislador departamental Juan José Blangino.

Durante la jornada, equipos técnicos de la Provincia y de ambos municipios recorrieron el sector y mantuvieron contacto directo con vecinos y vecinas, quienes plantearon sus principales necesidades.

El relevamiento permitirá sistematizar la información recabada para definir líneas de intervención y canalizar programas sociales acordes a cada situación.

Estas acciones se enmarcan en la estrategia de gestión del Gobierno de Córdoba, orientada a consolidar un trabajo articulado entre Provincia y gestiones locales, con foco en la atención directa de las demandas sociales.

Desde los municipios destacaron la importancia de este tipo de operativos conjuntos, que permiten avanzar en diagnósticos precisos y agilizar la implementación de respuestas a las inquietudes de la población.