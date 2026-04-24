Programa Eduturismo: Integrantes de «La Colmena» visitaron Morteros

EduTurismo recibió la visita del Taller Protegido “La Colmena” de Brinkmann

En el marco del programa EduTurismo, la Ciudad de Morteros recibió la visita del Taller Protegido “La Colmena” de Brinkmann, integrado por 12 alumnos y operarios junto a 5 acompañantes, en una jornada de intercambio, aprendizaje y experiencias compartidas.

La actividad comenzó con una visita al Taller Protegido Castillo Azul, donde se generó un espacio de encuentro entre los participantes, compartiendo vivencias, trabajos y experiencias junto a alumnos y operarios de la institución local, fortaleciendo vínculos y promoviendo la inclusión a través de la interacción.

Posteriormente, la delegación visitó el Museo Regional Ángel Francisco Molli, donde se desarrollaron actividades especialmente pensadas en el marco de EduTurismo.

Durante el recorrido, se abordaron aspectos fundamentales de la historia de la ciudad, su identidad y sus principales hitos, integrando también contenidos vinculados al patrimonio natural.

En este sentido, la propuesta incluyó experiencias relacionadas con la biodiversidad del Parque Nacional Ansenuza y la reserva provincial, permitiendo a los visitantes conocer y valorar el entorno natural que forma parte de la identidad regional.

Desde la Dirección de Turismo se destacó la importancia de este tipo de encuentros, que no solo promueven el conocimiento y la educación, sino también la inclusión, el intercambio y el fortalecimiento del sentido comunitario.

El programa EduTurismo continúa consolidándose como una herramienta que permite abrir la Ciudad, generando espacios de aprendizaje significativos donde cada visita se transforma en una experiencia única.