Ejecutan rehabilitaciòn integral de la Ruta 17, entre Balnearia y Ruta Provincial 3

La Provincia, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, está ejecutando la rehabilitación integral de la Ruta Provincial 17 entre la localidad de Balnearia y la Ruta Provincial 3, departamento San Justo.

El proyecto vial cuenta con un 87% de avance, incluye la demolición de la calzada de hormigón existente, en avanzado estado de deterioro, y la ejecución de un nuevo paquete estructural de pavimento flexible compuesto por subbase granular, base granular y carpeta asfáltica.

El flujo de tránsito en la intersección RP17 y la RP 3 se resuelve con la construcción de una rotonda con las obras complementarias de seguridad vial, iluminación y señalización.

El tramo intervenido presentaba un pavimento rígido con antigüedad superior a los 60 años, afectado por anegamientos y asentamientos diferenciales, lo que derivó en deformaciones y pérdida del nivel de servicio.

En la RP 17 transitan un promedio de 2.950 vehículos por día, de los cuales el 16% corresponde a vehículos de gran porte.

Actualmente, las tareas que se están realizando corresponden a carpeta asfáltica, ejecución de banquinas y terminaciones, rotonda, señalización horizontal y vertical, más detalles finales de obra y puesta en servicio.

Las obras viales en marcha consolidan una mejora sustancial en las condiciones de transitabilidad y seguridad del corredor vial que representa la RP 17.