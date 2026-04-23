Hospital: Anunciaron medidas para fortalecer sistema de salud pública municipal

En el día de hoy se llevó a cabo una conferencia de prensa encabezada por el intendente Sebastián Demarchi, acompañado por el secretario de Salud, Hugo Menéndez, y el director del Hospital, Héctor Reynoso, donde se anunciaron importantes medidas para fortalecer el sistema de salud pública municipal.

Entre los principales anuncios, se destacó la adquisición de una nueva ambulancia de traslado, comprada al SEM con una inversión de 35 millones de pesos con fondos municipales. La unidad, totalmente equipada, permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y optimizar el servicio de traslados, sosteniendo todos los servicios de salud para Morteros y la región. En los próximos días estará incorporándose al hospital.

Se anunció la puesta en marcha de un programa de recambio y modernización del equipamiento hospitalario, enmarcado en el nomenclador vigente, con el objetivo de mejorar las condiciones del sistema y garantizar una atención de mayor calidad.

En paralelo, ya se comenzó a intervenir en áreas estratégicas del hospital, como el sector de terapia y la sala de guardia y emergencias, apuntando a optimizar tanto la atención como las condiciones de trabajo del personal.

Por otra parte, se recordó sobre la apertura de la RAAC Nivel 2 en materia de salud mental, que ya se encuentra en funcionamiento, fortaleciendo el abordaje de consumos problemáticos en la localidad.

En este marco, y como parte de las políticas sociales impulsadas por el Municipio, se destacó la puesta en marcha del espacio “Hogar de Cristo”, el primero en toda la región. El mismo funcionará en un edificio que había quedado abandonado y que fue recuperado para este fin, transformándose en un hogar de día y espacio de contención que abrirá sus puertas todos los días de 11 a 15horas.

El espacio está destinado a acompañar a personas con consumos problemáticos y se sostiene a partir del trabajo articulado entre la comunidad, el hospital, distintas instituciones evangélicas y especialmente familias y padres que atraviesan esta realidad, conformando una red de contención y acompañamiento. Desde el área se manifestaron muy conformes con este paso, destacando la importancia de generar respuestas concretas y sostenidas en el tiempo.

Finalmente, se indicó que estas acciones también se complementan con el trabajo de la comisión en materia de salud y la administración de los recursos municipales, entendiendo que las decisiones que se tomen hoy deben sostenerse en el tiempo y generar un impacto real en la salud pública.

“Estamos acá para hacer lo que no se hizo y tomar decisiones que perduren en el tiempo”, destacó Demarchi, reafirmando el compromiso con una salud pública más eficiente, accesible y de calidad para toda la comunidad.