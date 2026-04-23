Intendentes reclamaron por millonaria deuda del PAMI. Entre ellos del Departamento San Justo

En horas de la mañana de este miércoles, Intendentes de toda la Provincia entregaron un documento al PAMI Córdoba, por deudas que la Institución mantiene por pago de medicamentos y atención en Hospitales.

Entre los Intendentes que reclaman, figuran una importante cantidad de localidades y ciudades del Departamento San Justo.

Nota La Mañana de Córdoba

160 intendentes de Córdoba cuestionaron los recortes que el gobierno de Javier Milei impuso en el PAMI. El centenar de jefes comunales presentó un documento en la institución, reclamando por los pagos adeudados y por la falta de medicamentos en las sedes del interior.

Los representantes de los municipios aseguraron que utilizan fondos propios para garantizar la atención de los adultos y adultas mayores en los hospitales locales ante el incumplimiento de la obra social nacional.

Intendentes de diferentes colores políticos se posicionaron en contra del desguace de la institución que debe asistir a jubilados y jubiladas, señalando que ante las constantes fallas aumenta la demanda en los centros de salud municipales.

En el texto presentado, los intendentes denunciaron demoras en las transferencias a las farmacias y alertaron sobre el deterioro en las prestaciones generales.

A su vez, expusieron las fallas operativas en el sistema de traslados en ambulancia, subrayando que las empresas contratadas no cumplen con el servicio. En este contexto, las comunas terminan absorbiendo los gastos extras para asegurar las derivaciones de los pacientes, según reportó Cba24n.

Los firmantes solicitaron la apertura de una mesa de trabajo institucional para destrabar el conflicto.

Los intendentes que participaron del reclamo son: José Ordóñez (Pueblo Italiano); Daniela Imolas (Aldea Santa María); Edgard Bruno (Canals); Aliain Correa (Benjamin Gould); Jaquelina Ojeda (Colonia Bremme); Leandro Dignani (Colonia Bismark); Luis Trote (Monte Maíz); Daniel Mondino (Escalante); María Cristina Sanabria (Laborde); Mariela Lolich (Pasanas); Juan Pablo Vassia (Idiazábal); Pablo L. de Guevara (Ordóñez); Gustavo Isoardi (Monte Leña); Claudia Godoy (San Marcos Sud); Marcelo Bjorklund (Noetinger); César Morena (Chilibroste); Enrique Méndez Paz (Cintra); Nelson González (San Antonio); Jose A Gigli (Alto Alegre); Santo Janices (Ana Zumarán); Graciela Sánchez (Ballesteros); Elena Bertero (Ballesteros Sud); Gustavo Reitano (Morrison); Ramiro Dimateo (Villa los Patos); Rodolfo Marguerit (Justiniano Posse); Marisel Sanchez (Charbonier); Carla Villanova (Del Campillo); María Antonella Lamberti (Buchardo); Claudio Medero (Villa Valeria); Juan Guevara (San Esteban); Iván Vélez (Ciénaga del Coro); Ariel Vidoret (Italo); Enzo Quiroga (Villa Huidobro); Elvio Benítez (Villa Rossi); Luciano Vrancic (San Marcos Sierra); Daniel Pastorino (Villa los Aromos); Guillermo Legorburu (Las Cesiras); Fernando Ruiz Díaz (Pozo del Molle); Carolina Airaudo (Melo); Nelson Basualdo (San Isidro la Quintana); Celia Giorgis (Seeber); Carlos Oviedo (Villa Cura Brochero); Franco Oviedo (Lozada); Martin García (San Javier y Yacanto); Mabel Godoy (Quilino); Walter Simón (Leguizamón); Claudia Acosta (Mi Granja); Ariel Petrochi (Tío Pujio); Julio Gantus (Villa Rumipal); Mauricio Actis (Brinkmann); Carlos Entesano (El Fortín); Franco Castellina (La Francia); Beatriz Gutiérrez (Río Bamba); Maximiliano Rossetto (Santa Catalina); Emiliano Torrez (Villa del Dique); Fabián Macías (Las Varas); Luciano Garay (San Pedro Norte); Valeria Montoya (Churqui Cañada); Claudio Boretto (Las Isletillas); Lara López (Rosario del Saladillo); Daniela Groso (Pampayasta Norte); Melina Reta (Dique Chico); Eduardo Colombero (Colonia San Bartolomé); Nahuel Biole (Las Peñas Sud); Franco Suárez (Sampacho); Miguel Méndez (Balnearia); Víctor Biagioli (Villa Fontana); Gonzalo Querro (Corralito); Silvana Michelini (Los Cerrillos); Ramon Funes (La Paz); Maximiliano Pereyra (Luyaba); Jorge Gudiño (El Arañado); Marcos Ferace (Santiago Temple); Jorge Marino (Adelia María); Emilia Rodríguez (Punta del Agua); Gisela Barrionuevo (Santa Eufemia); Matías Ramírez (Nono); German Baldo (Freyre); Alejandro Arenas Diez (Capilla del Monte); Graciela González (Tuclame); Emiliano Rattazzi (Charras); Jorgelina Domínguez (Bengolea); David Moreno (Piquillín); Natalia Bellon (La Carlota); Sergio Avalis (Las Perdices); Darío Arta (Estación General Paz); Flavia Bonelli (Suco); Carlos Guzmán Cardozo (La Serranita); Dalma Bustos (Tinoco); Sol Ochoa (Simbolar); Evelin Artusso (Assunta); Daniel Medina (Las Arrias); Gisela Becerra (Los Mistoles); José María Garzón (El Manzano); Miguel Aguirre (Agua de Oro); Maico Becco (La Palestina); Rosana Ferreyra (La Cautiva); Rubén Maspero (Bulnes); David Estrasorier (Salsipuedes); Agusto Arietti (Luca); Ismael Boni (Serrano); Nicolás Merlo (Valle Anisacate); Jorge Denapoli (Alta Gracia); Natalia Dis Pace (Cerro Azul); Fabián Galfione (Los Zorros); Gabriel Faletto (Marul); Ariel Panichelli (Rosales); Oscar Santarelli (Villa General Belgrano); Claudia Bordoni (La Tordilla); Gustavo Dalbo (Cavanagh); Leonardo Cravero (Malena); Carlos Fullana (Altos del Chipión); Néstor Peralta (Chajan); Viviana Espadoni (Los Cedros); Elias Balduzzi (Costa Sacate); Marcelo Ruiz (San José de las Salinas); Paola Nanini (Colonia Caroya); Sergio Temporini (Colazo); Damián Bernarte (San Francisco); Ana Ascuet (Las Pichanas); Fabián Violo (Tránsito); Guillermo Valli (Unquillo); Patricia Molina (Esquina Díaz); Ariel (Despeñaderos); Ana Gaitán (Cuesta Blanca); German Agaccio (Mattaldi); Federico Quiñones (Silvio Pelico); Carla Bruno (Cabalango); Yamila Díaz (La Pampa); Ariel Moyano (San Antonio de Arredondo); Gastón Mazzalay (Malvinas Argentinas); Daniel Haniewicz (Monte Cristo); Sebastián Demarchi (Mortero); Horacio Demetris (Santurnino María Laspiur); Dardo Pereyra (Pasco); Guillermo De Rivas (Río Cuarto); Alejandra Ita (Colonia Italiana); Nora Bessone (Capitan Gral. B. O’Higgins); Julieta Aquino (Inriville); Franco Villar (La Playosa); Miguel Ángel Maradona (Colonia Prosperidad); Edgard Yordan (Saira); Héctor Nardi (Monte Ralo); Darío Quiroga (Saladillo); Jorge Bustamante (San Roque); Silvina Mansilla (Obispo Trejo); Eduardo Accastello (Villa María); Ricardo Luis Granja (Río Segundo); Patricio Olmedo (Manfredi); Fernando Díaz (Pozo del Molle); Franco Cingolani (Matorrales); Ramiro Brondino (Colonia Videla); Miguel Pérez (Rincón); Agustin Bianchino (Alicia); Miguel Vanetti (La Rancherita); Raúl Cardinalli (Cosquín).

Nota: 160 intendentes de Córdoba repudiaron los recortes en el PAMI y reclamaron los pagos adeudados