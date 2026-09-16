  • 16 septiembre, 2026

Actualidad

Comando Unificado Federal Córdoba coordina operativo de seguridad con motivo de la visita del Papa León XIV

Sep 15, 2026

El Gobierno de Córdoba formalizó su incorporación al Comando Unificado Federal Córdoba, creado para planificar, coordinar y ejecutar el operativo especial de seguridad con motivo de la visita apostólica del Papa León XIV a la provincia, prevista entre los días 8 y 11 de noviembre de 2026.

La medida quedó establecida mediante la Resolución 851 del Ministerio de Seguridad provincial, que dispone la participación de representantes de Córdoba con capacidad de decisión operativa y establece los mecanismos de articulación con las autoridades nacionales.

El dispositivo tendrá como objetivo coordinar las tareas necesarias para garantizar el orden público y la seguridad durante las distintas actividades que desarrollará el Santo Padre, teniendo en cuenta la relevancia institucional, diplomática y religiosa de la visita y la concurrencia prevista.

En ese marco, la Provincia participará en la elaboración, revisión y actualización de un plan operacional conjunto, que establecerá las responsabilidades de cada fuerza, las áreas de actuación, los mecanismos de comunicación e intercambio de información y los procedimientos de respuesta ante eventuales contingencias.

La resolución establece además que la Policía de Córdoba conservará la conducción operativa correspondiente a los servicios y recursos provinciales, mientras que las fuerzas federales actuarán dentro de sus respectivas competencias, bajo un esquema de coordinación conjunta.

Asimismo, se instruyó a las áreas del Ministerio de Seguridad provincial a articular las acciones necesarias con la Subsecretaría de Despliegue Territorial del Ministerio de Seguridad de la Nación y con las autoridades que integran el Comando Unificado.

Como representantes de Córdoba fueron designados el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el jefe de Policía, comisario general Marcelo Alejandro Marín, quienes integrarán el dispositivo junto a las autoridades nacionales.

La coordinación con los organismos responsables de la seguridad de la Santa Sede, incluida la Guardia Suiza Pontificia, se realizará a través de los mecanismos de enlace establecidos entre las autoridades nacionales y provinciales, respetando las respectivas cadenas de mando.