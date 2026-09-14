Iniciaron construcción de nuevo estacionamiento sustentable del Centro Cívico

Se iniciaron los trabajos para la construcción del nuevo estacionamiento sustentable del Centro Cívico, una obra que se convertirá en una fuente de generación de energía renovable para alimentar parte del edificio de gobierno.

El proyecto combina eficiencia energética y sostenibilidad ambiental.

Demandará una inversión superior a los 4 mil millones de pesos y contempla la incorporación de infraestructura fotovoltaica, además de brindar protección para 360 vehículos.

La iniciativa del Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría General y junto a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), prevé la refuncionalización de la cochera descubierta y la instalación de paneles solares.

De esta manera, la sede del Poder Ejecutivo podrá utilizar energía limpia para parte de su consumo, con una potencia instalada de 1 MW.

En términos comparativos, esa capacidad equivale a la energía necesaria para abastecer el consumo promedio de entre 160 y 200 hogares. Asimismo, permitiría el funcionamiento de cientos de equipos de climatización en simultáneo.

Los trabajos iniciales contemplan la nivelación del suelo y la colocación de nuevos solados, la construcción de la estructura de soporte del estacionamiento y la instalación de módulos con paneles solares.

Además de la generación de energía limpia, el nuevo espacio permitirá una mejor distribución de los vehículos y brindará mayor seguridad tanto para las personas como para los automóviles.

Este tipo de estacionamientos representa una alternativa innovadora para la generación de energía fotovoltaica, optimizando el uso de los espacios y favoreciendo la eficiencia energética en los predios donde se instalan.

El uso de energías renovables resulta clave para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, contribuyendo a mitigar el calentamiento global y a mejorar la calidad del aire.

De este modo, la iniciativa reafirma que en Córdoba el cuidado del ambiente constituye una política pública.