Ultima semana de Preinscripciones Escolares 2027

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba recuerda que el 21 de septiembre finaliza el período para realizar el proceso de Preinscripciones Escolares para el Ciclo Lectivo 2027, destinado a estudiantes ingresantes a instituciones de gestión estatal de los niveles Inicial, Primario y Secundario, así como de la modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos.

Las familias y estudiantes que aún no hayan completado el trámite pueden realizarlo a través de Ciudadano Digital (CiDi). Se recomienda efectuar la preinscripción con anticipación, sin esperar hasta los últimos días, para avanzar en la planificación del ingreso al sistema educativo y acompañar las trayectorias escolares.

El cronograma de preinscripciones contempla las siguientes fechas:

Hasta el 21 de septiembre de 2026: preinscripciones para ingresantes a Nivel Inicial, 1.er grado del Nivel Primario y 1.er año del Nivel Secundario.

preinscripciones para ingresantes a Nivel Inicial, 1.er grado del Nivel Primario y 1.er año del Nivel Secundario. Hasta el 14 de diciembre de 2026: preinscripciones para estudiantes ingresantes a la modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos, en sus niveles Primario y Secundario.

preinscripciones para estudiantes ingresantes a la modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos, en sus niveles Primario y Secundario. Del 26 de octubre de 2026 al 12 de marzo de 2027: preinscripciones para establecimientos del Programa de Inclusión y Terminalidad Educativa (PIT).

Cómo realizar el trámite, paso a paso

El trámite se realiza desde la plataforma de Ciudadano Digital (CiDi) mediante el Formulario Único de Postulante (FUP): https://formularioinscripcion.cba.gov.ar/

Podés buscar todas las ofertas educativas cercanas a tu domicilio en: Mapa de ofertas educativas

Aquí encontrás un tutorial de cómo realizar la búsqueda: Indicaciones para realizar las busquedas

Una vez finalizado el trámite, el adulto que realizó la preinscripción recibirá una constancia en el correo electrónico registrado en su cuenta de CiDi.

Finalmente, para quienes realizaron la preinscripción en el primer llamado, se dará a conocer el resultado final en la cuenta de CiDi a partir del 28 de septiembre.

Accedé a más información en: https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/SFI/DGBE/HCGC/preinsc2027.php

El proceso de preinscripción constituye una instancia fundamental para acompañar el ingreso de las y los estudiantes al sistema educativo y favorecer la organización de las instituciones para el próximo ciclo lectivo.