Pusieron en marcha el Espacio de Consulta y Opinión Estudiantil (ECOS)

El Ministerio de Educación de Córdoba puso en marcha el Espacio de Consulta y Opinión Estudiantil sobre Políticas Educativas (ECOS), una iniciativa orientada a promover la participación activa de los estudiantes de la secundaria en el análisis, evaluación y optimización de los programas estatales de alto impacto social y educativo.

ECOS está dirigido a alumnos de 4° a 7° año de escuelas secundarias estatales y privadas de toda la provincia, para que debatan y realicen propuestas sobre programas provinciales de alto impacto social, como el Boleto Educativo Cordobés (BEC), el PAICor y el Programa Primer Paso (PPP).

El lanzamiento se concretó en el Centro Cívico, con la participación de delegaciones escolares de los 26 departamentos provinciales.

Durante el encuentro, representantes de la Mesa Provincial de Centros de Estudiantes trabajaron junto a funcionarios de distintas áreas para examinar indicadores, presupuestos y dinámicas de funcionamiento de políticas públicas clave, además de las líneas estratégicas del propio Ministerio de Educación.

Al respecto, la secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine, resaltó la importancia de propiciar la participación de los jóvenes a través de estos encuentros. “Esta iniciativa crea un espacio de consulta y participación para escuchar la opinión de nuestros jóvenes sobre las políticas socioeducativas de la Provincia de Córdoba. El gobernador Martín Llaryora sostiene siempre que los jóvenes deben ser protagonistas; y ser protagonistas significa opinar, dialogar y aportar para que las políticas de gobierno perduren en el tiempo”, dijo.

ECOS contempla una secuencia de debates, análisis y elaboración de propuestas que se desplegará en cuatro etapas. Tras el primer encuentro intersectorial de formación y diagnóstico concretado en la jornada, la Coordinación de Relaciones Estudiantiles diseñará las «Boletas de Propuesta Estudiantil».

Estos instrumentos de consulta se distribuirán en la totalidad de los establecimientos secundarios cordobeses de gestión estatal y privada. En esta instancia, los alumnos participarán de una jornada reflexiva y de votación, coordinada por juntas electorales constituidas por sus propios pares, garantizando un alcance plenamente democrático y territorial.

Finalmente, la información recabada se consolidará en un Informe Final de Evaluación y Propuestas Estudiantiles que se entregará al Gobierno Provincial para orientar la toma de decisiones y en la mejora de las políticas de gestión.

Escucha activa

Acerca de lo conversado en la ocasión, el secretario General de Promoción de Economía Social y Empleo, Javier Malvasio, consideró “sumamente valioso tener la posibilidad de mantener un contacto directo con los jóvenes de los 26 departamentos” y agregó que resulta “de vital importancia conocer de primera mano cuáles son sus necesidades”.

En la misma línea, el director de Paicor, Ezequiel Ghione, indicó que “resulta fundamental conocer la opinión de los chicos, quienes son los verdaderos beneficiarios de nuestro programa. Les presentamos cómo funciona la iniciativa y recibimos un aporte sumamente valioso de su parte”.

La voz de los estudiantes y acompañantes

Zaira, alumna del IPEMyT Nº 286 de Morteros, explicó que durante el encuentro “abordamos los programas Paicor, Bienestar Socioeducativo, el PPP y el Boleto Educativo. Los funcionarios nos explicaron su funcionamiento, permitiéndonos realizar consultas y formular propuestas”.

Jackie, estudiante de la misma institución, señaló que “como representantes del centro de estudiantes, consideramos que estas jornadas son fundamentales para que se nos tenga en cuenta y se nos otorgue verdadero protagonismo. En definitiva, estas políticas públicas impactan directamente en nosotros y en nuestro futuro”.

Desde otro punto de la provincia, Andrea, coordinadora de curso del IPEM 434 de Chuña, señaló que estos “espacios son muy enriquecedores e importantes para los chicos, más aún para quienes venimos del interior. Ha sido una oportunidad para compartir con otros estudiantes y conocer las políticas educativa”.