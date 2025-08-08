Comenzó segunda edición de curso «Introducción a Gobierno Abierto»

Con la participación de funcionarios y agentes de municipios y comunas de la provincia de Córdoba, comenzó la segunda edición del curso “Introducción a Gobierno Abierto”.

La iniciativa, dictada por el Instituto Provincial de Capacitación Municipal (IPCAM), se enmarca en el II Plan de Acción de Gobierno Abierto, que tiene como objetivo principal impulsar esta agenda en el nivel local.

El curso tiene como finalidad capacitar a los funcionarios en la implementación de herramientas colaborativas, de co-creación, transparencia y participación ciudadana.

De esta manera, se busca promover el desarrollo de proyectos de Gobierno Abierto en las distintas jurisdicciones de la provincia.

La presentación de esta segunda cohorte estuvo a cargo de Gabriel Roberi, secretario de Gobierno Abierto de la Provincia.

Durante la reunión inicial, se expusieron las bases conceptuales y las mejores prácticas para el diseño de políticas de gobierno abierto, con el propósito de que los participantes desarrollen proyectos que mejoren la transparencia y la participación en sus localidades.

Los participantes, por su parte, compartieron sus propias experiencias en materia de planificación territorial y procesos de gobierno abierto.

Es importante destacar que la primera edición del curso, realizada en mayo, entregó 33 certificados a funcionarios de 26 localidades de la provincia.