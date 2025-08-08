Córdoba organizó primera conferencia del ciclo Tecnología y Gobierno

La Provincia de Córdoba organizó la primera conferencia del ciclo Tecnología y Gobierno, un espacio de encuentro para la reflexión conjunta sobre los riesgos y desafíos que trae la transformación digital en la gestión pública.

Esto fue motorizado a través de la Secretaría de Convivencia Ciudadana del Ministerio de Justicia y Trabajo, en colaboración con el Concejo Deliberante de Córdoba y la Fundación Tecnología con Propósito.

Desde la Secretaría de Convivencia Ciudadana del Ministerio de Justicia “creemos que impulsar estos encuentros es fundamental para construir una ciudadanía digital más segura, consciente y participativa”, sostiene la directora general Mariela González.

Así, con el título de “Ciberseguridad y Gestión Pública”, abrió el primer encuentro el fiscal de Instrucción de la Fiscalía Cibercrimen Franco Pilnik, expuso sobre prevención, detección y abordaje de delitos informáticos desde el ámbito gubernamental.

Según el especialista, en tiempos en que “el uso de la tecnología informática pasó de ser una opción para ser una obligación, esa imposición no vino de la mano de la educación del uso de las tecnologías”. Y en este contexto, “en la diaria, es donde se insertan una serie de acciones delictivas”, inició el abogado experto en Derecho Penal Económico focalizado en ciberdelincuencia.

En esta “pesca” de los delincuentes, describió que no hay ningún segmento de edad que quede afuera. Niños, niñas y adolescentes que pueden ser víctimas de grooming y hacer uso de las apuestas ilegales on line; cualquier persona económicamente activa que posea cuentas bancarias; y un segmento muy vulnerable a este tipo de delitos, los adultos mayores.

Los delitos financieros constituyen aproximadamente el 90% de los delitos digitales. Algunos realizados por delincuentes informáticos profesionales, y otros que constituyen estafas más comunes realizadas no por especialistas.

En este marco, donde “no hay nada 100% seguro”, Pilnik brindó ciertas recomendaciones a aplicar tanto por los organismos estatales como por los ciudadanos y ciudadanas para prevenir y abordar los delitos informáticos.

PRÓXIMAS CONFERENCIAS

La Secretaría de Convivencia Ciudadana invita a integrantes del sector público en sus diferentes niveles e interesados en general a participar de los próximos encuentros:

LEGISLACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Desafíos legislativos y éticos frente al avance de la inteligencia artificial en los marcos regulatorios públicos.

Lunes 19 de agosto – 10:00 a 12:00 horas

Expositores Laura Alonso y Andrés Piazza

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ESTADO

Aplicaciones de la inteligencia artificial para modernizar la gestión pública y promover gobiernos más eficientes.

Lunes 1 de septiembre – 15:00 a 17:00 horas

Expositor Juan Santiago – CEO & Founder en Santex

Inscripciones abiertas. Cupos limitados.

Completando el formulario: https://forms.gle/11njgnN15pwaTN7v5

La modalidad es presencial en el Concejo Deliberante de Córdoba: Intendente Ramón Mestre 55, Córdoba.