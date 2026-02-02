Comenzó temporada del Turismo Pista. Franco Nazzi en la 3, no pudo finalizar la carrera

Federico Stieglitz y el Renault Clio del Tigre Racing heredaron el triunfo la carrera de la Clase Tres del Turismo Pista en el autódromo de La Plata, escenario de la primera fecha de la temporada 2026, tras el recargo que recibió Felipe Martini. Franco De Benedictis y Jonathan Baldinelli completaron el podio.
El Brinkmanense Franco Nazzi, quién debutó en esta clase, y había logrado recalar varias posiciones desde el comienzo (largó en la fila 15), no pudo terminar por un inconveniente en el motor, en la parte final de la competencia.
Resúmen de la final en clase 3
En la partida, Baldinelli hizo una salida limpia para asegurarse la posición de privilegio y atrás hubo cambios porque De Benedictis perdió con Nicolás Pezzucchi, Luciano González y Stieglitz. En el pelotón, Alejandro Martínez y Pablo Collazo (p) se despistaron de forma temprana.
A poco del inicio de las acciones, Pezzucchi ejecutó una precisa maniobra para saltar a la punta, mientras que Martini avanzó hasta ser tercero. El piloto de Olavarría evidenció una falla en su Ford Fiesta Kinetic y Baldinelli recuperó la vanguardia, seguido por Martini y Federico Hermida se le fue encima a González.
Sobre la mitad de la competencia, Martini ejecutó un gran movimiento para pasar al frente y luego Baldinelli se entreveró en un roce con González para terminar en el pasto y perder mucho terreno. Por su parte, Luciano Farroni y Nicolás Benito pasaron por los boxes.
Los cambios dejaron al crédito de Roque Pérez al frente de la competencia, secundado por el piloto de Sa Pereira, Hermida y De Beneditis. Quien remontó tras largar desde los boxes fue Martín Chialvo, que estaba dentro del top 20. Emanuel Alaux debió desertar por problemas en su Toyota Etios.
Por el incidente con Baldinelli, González recibió un pase y siga, lo cual le permitió a Hermida subir al segundo puesto y De Benedictis se metió en el podio. Sobre el cierre, las acciones se neutralizaron y en el relanzamiento, Martini sostuvo la punta y más atrás, Sebastián Di Bella se ponía de costado, perdiendo lugares.
La definición fue apasionante porque Hermida dio cuenta de Martini, quien tuvo una falla, pero el de Roque Pérez se recuperó debido a un exceso del joven de Quilmes. Frente a esa situación, De Benedictis capitalizo su segundo puesto para atacar al actual subcampeón y hubo un roce que hizo caer al de Necochea y ser superado por Stieglitz.
Martini sentenció a su favor el triunfo, Stieglitz culminó segundo y De Benedictis completó el podio. Luego finalizaron Baldinelli, González, Martínez, Canapino, Marcos Konjuh, Hermida y Dino Cassiano.
Luego de las acciones, los Comisarios Deportivos analizaron distintas situaciones y decidieron recargar a Martini por la maniobra con Hermida. Además, González fue excluido por no respetar la penalización box por un roce con Hermida, mientras que Konjuh y Martín Chico fueron sancionados con un puesto por iniciar maniobra de superación antes de la bandera verde.
Con estos cambios, Stieglitz heredó el triunfo, escoltado por De Benedictis y Baldinelli. El top diez lo completaron Martínez, Canapino, Hermida, Martini, Konjuh, Cassiano y Di Bella.
|Pos
|Auto
|Piloto
|Vts.
|Tiempo
|Dif.
|1
|17
|STIEGLITZ, FEDERICO
|19
|33:24.664
|2
|121
|DE BENEDICTIS, FRANCO
|19
|33:25.346
|0.682
|3
|50
|BALDINELLI, JONATHAN
|19
|33:25.874
|1,210
|4
|23
|MARTINEZ, FRANCISCO
|19
|33:26.444
|1,780
|5
|3
|CANAPINO, MATIAS
|19
|33:26.758
|2,094
|6
|5
|HERMIDA ALONSO, FEDERICO
|19
|33:28.369
|3,705
|7
|2
|MARTINI, FELIPE
|19
|33:28.370
|3,706
|8
|30
|KONJUH, MARCOS
|19
|33:28.371
|3,707
|9
|8
|CASSIANO, DINO
|19
|33:28.614
|3,950
|10
|26
|DI BELLA, SEBASTIAN
|19
|33:29.893
|5,229
|11
|24
|REY, FELIPE
|19
|33:29.938
|5,274
|12
|54
|SOTRO, LEONEL
|19
|33:31.000
|6,336
|13
|35
|CHICO, MARTIN
|19
|33:31.001
|6,337
|14
|33
|COLLAZO, P. GUILLERMO
|19
|33:31.594
|6,930
|15
|22
|ALESSI, MARTIN
|19
|33:32.053
|7,389
|16
|10
|VILLABRILLE NEILA, FRANCO
|19
|33:32.744
|8,080
|17
|11
|FAURET, FRANCO
|19
|33:32.918
|8,254
|18
|38
|MARASLIOGLU, GASTON
|19
|33:33.829
|9,165
|19
|39
|FLORES, MARCO
|19
|33:34.202
|9,538
|20
|14
|PEZZUCCHI, NICOLAS
|19
|33:34.850
|10,186
|21
|32
|DI PALMA, MAXIMO
|19
|33:35.763
|11,099
|22
|56
|LAVAYEN, MARIANO
|19
|33:38.240
|13,576
|23
|20
|FONTANA, GASTON
|18
|31:49.966
|1 Vuelta
|24
|12
|CRAVERO, MATIAS
|18
|31:53.622
|1 Vuelta
|25
|52
|CHIALVO, MARTIN
|15
|25:45.914
|4 Vueltas
|26
|55
|NAZZI, FRANCO
|15
|25:57.293
|4 Vueltas
|27
|57
|BUCHHOLZ, ALAN
|13
|21:48.079
|6 Vueltas
|28
|21
|VIANA, LUCIANO
|13
|22:02.916
|6 Vueltas
|29
|40
|LOIACONO, RUBEN
|13
|22:19.871
|6 Vueltas
|30
|59
|BENITO, NICOLAS
|13
|25:34.946
|6 Vueltas
|31
|51
|IGLESIAS, NAZARENO
|12
|20:16.288
|7 Vueltas
|32
|13
|ARANEGA, JUAN
|9
|15:05.923
|10 Vueltas
|33
|16
|ALAUX, EMANUEL
|9
|15:13.567
|10 Vueltas
|34
|19
|FARRONI, LUCIANO
|8
|13:25.059
|11 Vueltas
|35
|61
|De BONIS, RAMIRO
|7
|11:56.230
|12 Vueltas
|36
|31
|TAMBUCCI, SANTIAGO
|6
|10:55.689
|13 Vueltas
|37
|27
|SALÃˆ, RICARDO
|5
|8:31.178
|14 Vueltas
|38
|37
|GILES, GERMAN
|3
|5:03.395
|16 Vueltas
|39
|43
|KREITZ, NICOLAS
|3
|6:20.154
|16 Vueltas
|40
|42
|COLLAZO, P. ENRIQUE
|1
|2:55.728
|18 Vueltas
|41
|58
|MARTINEZ, ALEJANDRO
|NE
|25
|SALVI, MAURO
|NE
|NE
|18
|MARCHESSE, MARCELO
|NE
|NE
|6
|POSSIEL, JORGE
|NE
|EX
|4
|GONZALEZ, LUCIANO
|19
|33:26.135
|EX
AUTO 4 (GONZALEZ) PENALIZACION POR BOXES POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 5 (HERMIDA)
AUTO 30 (KONJUH) RECARGO DE UNA POSICION POR INICIAR MANIOBRA DE SOBREPASO ANTES DE LA BANDERA VERDE
AUTO 35 (CHICO) RECARGO DE UNA POSICION POR INICIAR MANIOBRA DE SOBREPASO ANTES DE LA BANDERA VERDE
AUTO 4 (GONZALEZ) EXCLUIDO POR NO RESPETAR PENALIZACION BOX
AUTO 2 (MARTINI) RECARGO DE PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 5 (HERMIDA)
Margen de Victoria 0.682 Vel.Prom 145,524 Tiempo 1:37.526 Vel. 157,435 Mejor vta 2 – MARTINI, FELIPE