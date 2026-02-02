Comenzó temporada del Turismo Pista. Franco Nazzi en la 3, no pudo finalizar la carrera

Federico Stieglitz y el Renault Clio del Tigre Racing heredaron el triunfo la carrera de la Clase Tres del Turismo Pista en el autódromo de La Plata, escenario de la primera fecha de la temporada 2026, tras el recargo que recibió Felipe Martini. Franco De Benedictis y Jonathan Baldinelli completaron el podio.

El Brinkmanense Franco Nazzi, quién debutó en esta clase, y había logrado recalar varias posiciones desde el comienzo (largó en la fila 15), no pudo terminar por un inconveniente en el motor, en la parte final de la competencia.

Resúmen de la final en clase 3

En la partida, Baldinelli hizo una salida limpia para asegurarse la posición de privilegio y atrás hubo cambios porque De Benedictis perdió con Nicolás Pezzucchi, Luciano González y Stieglitz. En el pelotón, Alejandro Martínez y Pablo Collazo (p) se despistaron de forma temprana.

A poco del inicio de las acciones, Pezzucchi ejecutó una precisa maniobra para saltar a la punta, mientras que Martini avanzó hasta ser tercero. El piloto de Olavarría evidenció una falla en su Ford Fiesta Kinetic y Baldinelli recuperó la vanguardia, seguido por Martini y Federico Hermida se le fue encima a González.

Sobre la mitad de la competencia, Martini ejecutó un gran movimiento para pasar al frente y luego Baldinelli se entreveró en un roce con González para terminar en el pasto y perder mucho terreno. Por su parte, Luciano Farroni y Nicolás Benito pasaron por los boxes.

Los cambios dejaron al crédito de Roque Pérez al frente de la competencia, secundado por el piloto de Sa Pereira, Hermida y De Beneditis. Quien remontó tras largar desde los boxes fue Martín Chialvo, que estaba dentro del top 20. Emanuel Alaux debió desertar por problemas en su Toyota Etios.

Por el incidente con Baldinelli, González recibió un pase y siga, lo cual le permitió a Hermida subir al segundo puesto y De Benedictis se metió en el podio. Sobre el cierre, las acciones se neutralizaron y en el relanzamiento, Martini sostuvo la punta y más atrás, Sebastián Di Bella se ponía de costado, perdiendo lugares.

La definición fue apasionante porque Hermida dio cuenta de Martini, quien tuvo una falla, pero el de Roque Pérez se recuperó debido a un exceso del joven de Quilmes. Frente a esa situación, De Benedictis capitalizo su segundo puesto para atacar al actual subcampeón y hubo un roce que hizo caer al de Necochea y ser superado por Stieglitz.

Martini sentenció a su favor el triunfo, Stieglitz culminó segundo y De Benedictis completó el podio. Luego finalizaron Baldinelli, González, Martínez, Canapino, Marcos Konjuh, Hermida y Dino Cassiano.

Luego de las acciones, los Comisarios Deportivos analizaron distintas situaciones y decidieron recargar a Martini por la maniobra con Hermida. Además, González fue excluido por no respetar la penalización box por un roce con Hermida, mientras que Konjuh y Martín Chico fueron sancionados con un puesto por iniciar maniobra de superación antes de la bandera verde.

Con estos cambios, Stieglitz heredó el triunfo, escoltado por De Benedictis y Baldinelli. El top diez lo completaron Martínez, Canapino, Hermida, Martini, Konjuh, Cassiano y Di Bella.

Pos Auto Piloto Vts. Tiempo Dif. 1 17 STIEGLITZ, FEDERICO 19 33:24.664 2 121 DE BENEDICTIS, FRANCO 19 33:25.346 0.682 3 50 BALDINELLI, JONATHAN 19 33:25.874 1,210 4 23 MARTINEZ, FRANCISCO 19 33:26.444 1,780 5 3 CANAPINO, MATIAS 19 33:26.758 2,094 6 5 HERMIDA ALONSO, FEDERICO 19 33:28.369 3,705 7 2 MARTINI, FELIPE 19 33:28.370 3,706 8 30 KONJUH, MARCOS 19 33:28.371 3,707 9 8 CASSIANO, DINO 19 33:28.614 3,950 10 26 DI BELLA, SEBASTIAN 19 33:29.893 5,229 11 24 REY, FELIPE 19 33:29.938 5,274 12 54 SOTRO, LEONEL 19 33:31.000 6,336 13 35 CHICO, MARTIN 19 33:31.001 6,337 14 33 COLLAZO, P. GUILLERMO 19 33:31.594 6,930 15 22 ALESSI, MARTIN 19 33:32.053 7,389 16 10 VILLABRILLE NEILA, FRANCO 19 33:32.744 8,080 17 11 FAURET, FRANCO 19 33:32.918 8,254 18 38 MARASLIOGLU, GASTON 19 33:33.829 9,165 19 39 FLORES, MARCO 19 33:34.202 9,538 20 14 PEZZUCCHI, NICOLAS 19 33:34.850 10,186 21 32 DI PALMA, MAXIMO 19 33:35.763 11,099 22 56 LAVAYEN, MARIANO 19 33:38.240 13,576 23 20 FONTANA, GASTON 18 31:49.966 1 Vuelta 24 12 CRAVERO, MATIAS 18 31:53.622 1 Vuelta 25 52 CHIALVO, MARTIN 15 25:45.914 4 Vueltas 26 55 NAZZI, FRANCO 15 25:57.293 4 Vueltas 27 57 BUCHHOLZ, ALAN 13 21:48.079 6 Vueltas 28 21 VIANA, LUCIANO 13 22:02.916 6 Vueltas 29 40 LOIACONO, RUBEN 13 22:19.871 6 Vueltas 30 59 BENITO, NICOLAS 13 25:34.946 6 Vueltas 31 51 IGLESIAS, NAZARENO 12 20:16.288 7 Vueltas 32 13 ARANEGA, JUAN 9 15:05.923 10 Vueltas 33 16 ALAUX, EMANUEL 9 15:13.567 10 Vueltas 34 19 FARRONI, LUCIANO 8 13:25.059 11 Vueltas 35 61 De BONIS, RAMIRO 7 11:56.230 12 Vueltas 36 31 TAMBUCCI, SANTIAGO 6 10:55.689 13 Vueltas 37 27 SALÃˆ, RICARDO 5 8:31.178 14 Vueltas 38 37 GILES, GERMAN 3 5:03.395 16 Vueltas 39 43 KREITZ, NICOLAS 3 6:20.154 16 Vueltas 40 42 COLLAZO, P. ENRIQUE 1 2:55.728 18 Vueltas 41 58 MARTINEZ, ALEJANDRO NE 25 SALVI, MAURO NE NE 18 MARCHESSE, MARCELO NE NE 6 POSSIEL, JORGE NE EX 4 GONZALEZ, LUCIANO 19 33:26.135 EX

AUTO 4 (GONZALEZ) PENALIZACION POR BOXES POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 5 (HERMIDA)

AUTO 30 (KONJUH) RECARGO DE UNA POSICION POR INICIAR MANIOBRA DE SOBREPASO ANTES DE LA BANDERA VERDE

AUTO 35 (CHICO) RECARGO DE UNA POSICION POR INICIAR MANIOBRA DE SOBREPASO ANTES DE LA BANDERA VERDE

AUTO 4 (GONZALEZ) EXCLUIDO POR NO RESPETAR PENALIZACION BOX

AUTO 2 (MARTINI) RECARGO DE PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 5 (HERMIDA)

Margen de Victoria 0.682 Vel.Prom 145,524 Tiempo 1:37.526 Vel. 157,435 Mejor vta 2 – MARTINI, FELIPE