Primer Torneo Zonal de la Agrupación Ansenuza, se realizó en natatorio de Club San Jorge

Se disputó la Fase 1 del Torneo Zonal de la Agrupación Ansenuza, y la pileta del Complejo Santo fue sede de una gran jornada deportiva, recibiendo a más de 250 nadadores de los distintos clubes de la región que integran la agrupación.

El equipo competitivo del Santo tuvo una destacada actuación, con fuerte presencia en los podios tanto en pruebas individuales como en postas por equipo, resultados que le permitieron al club ubicarse en el tercer puesto de la clasificación general por instituciones, detrás de Tiro Federal y 9 de Freyre.

La Fase 2 se desarrollará el próximo viernes 6 en Freyre, donde competirán los nadadores del nivel G2, continuando con el calendario puntuable del torneo.

Felicitamos a la Subcomisión, nadadores, profesores y a todo el equipo de la temporada de verano por el compromiso y el trabajo realizado, que hicieron posible que el torneo más importante de la región se desarrolle con gran éxito en nuestra institución.