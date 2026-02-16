  • 16 febrero, 2026

Comienza ciclo de capacitación para las Coordinaciones Locales Educativas (CLE)

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, en articulación con la Red de Innovación Local (RIL) y la Fundación Varkey, inicia el ciclo de capacitación 2026 destinado a las Coordinaciones Locales Educativas (CLE), una propuesta formativa orientada a fortalecer la planificación estratégica y la articulación territorial de las políticas educativas en los 402 municipios y comunas cordobeses.

El primer encuentro se realizará el jueves 19 de febrero y marcará el inicio de un trayecto formativo de 20 horas que se desarrollará entre febrero y marzo bajo modalidad virtual sincrónica y asincrónica. 

La capacitación tiene como propósito consolidar a las CLE como espacios de articulación territorial, planificación participativa y mejora continua, acompañando especialmente la elaboración del Plan Anual CLE 2026.

Las Coordinaciones Locales Educativas constituyen una herramienta clave para la vinculación entre el Ministerio, los municipios y los actores educativos y comunitarios. En este marco, el ciclo formativo brindará herramientas conceptuales y operativas para ordenar prioridades, definir metas y estructurar líneas de acción alineadas con los desafíos educativos de cada localidad.

La propuesta se organiza en cuatro ejes de trabajo: la vinculación entre la política educativa y el territorio a través del Plan Anual CLE 2026; el uso del tablero de datos educativos y la inteligencia artificial como herramientas de gestión; el mapeo de actores y el autodiagnóstico como instrumentos clave para la planificación; y el intercambio de experiencias con la presentación del plan anual.

Durante los encuentros se trabajará con el Autodiagnóstico Focalizado como insumo central para identificar oportunidades de mejora y establecer prioridades estratégicas. Asimismo, se promoverá el uso de herramientas digitales compartidas, como Google Drive, el tablero provincial de datos educativos y la inteligencia artificial del Portal de RIL, orientadas a optimizar la planificación, el seguimiento y la sistematización de la información.

El cronograma prevé cuatro encuentros: el jueves 19 de febrero a las 15 horas —en horario excepcional—; y los miércoles 25 de febrero, 11 de marzo y 18 de marzo, de 9:00 a 10:30. La certificación de 20 horas estará a cargo de la Secretaría de Coordinación Territorial del Ministerio de Educación.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó: “La planificación estratégica a nivel local es un componente fundamental para fortalecer la gobernanza educativa. Las Coordinaciones Locales Educativas permiten ordenar el trabajo conjunto entre municipios, instituciones educativas y comunidad, generando acuerdos y líneas de acción sostenidas en el tiempo”.

Este ciclo formativo constituye una instancia clave de organización y fortalecimiento previo al inicio del Programa Ciudades de la Educación 2026, que este año alcanzará a 100 localidades cordobesas.

En ese sentido, la Provincia continúa promoviendo un modelo de gestión educativa con anclaje territorial, basado en la articulación interinstitucional, la planificación participativa y el uso de herramientas que mejoran la calidad de las decisiones públicas.