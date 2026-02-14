Se produjo choque en cadena, sobre Ruta Nacional 19

Personal policial informó que se constituyó en Ruta Nacional N° 19 Km 142, donde se produjo un accidente de tránsito en cadena, protagonizado por tres vehículos que circulaban con sentido Este–Oeste.
El primer rodado involucrado fue una Toyota SW4, color gris, dominio visible, conducida por un masculino de 71 años, domiciliado en Santa Fe Capital, quien por causas que se tratan de establecer fue colisionado desde atrás por un Chevrolet Joy, color blanco, dominio visible, conducido por un masculino de 44 años, de la ciudad de Esperanza (Santa Fe).
A su vez, este último vehículo fue impactado por un Peugeot 207, color gris, dominio visible, conducido por un masculino de 65 años, también oriundo de Santa Fe Capital.
Se hicieron presentes en el lugar los servicios de emergencias UCEMED y Cruz Verde, quienes procedieron al traslado de los ocupantes de los vehículos siniestrados al Hospital J. B. Iturraspe, a fin de recibir la correspondiente valoración y atención médica.
Se iniciaron las actuaciones de rigor para establecer con precisión las circunstancias del hecho.