Comienza el 1° Congreso Internacional de Cooperativas y Mutuales

Este lunes 11 de agosto dará inicio el Primer Congreso Internacional de Cooperativas y Mutuales, organizado por el Gobierno de Córdoba a través del Ministerio de Cooperativas y Mutuales. La cita será en el Centro de Convenciones Córdoba, en el Complejo Ferial, y se extenderá hasta el martes 12.

Con el lema “Dar voz, nos une”, el Congreso se proyecta como uno de los principales espacios de reflexión, intercambio y articulación del movimiento cooperativo y mutual en América Latina.

Participarán cooperativas, mutuales, organizaciones sociales, instituciones académicas, actores estatales y referentes internacionales para debatir sobre los desafíos y oportunidades del sector, en temas como producción con valor agregado, salud, conectividad, juventud, equidad y sustentabilidad.

La participación es libre y gratuita, con inscripción previa a través de www.congresointernacionalcoopymut.com

Sobre la primera edición el Congreso Internacional de Cooperativas y Mutuales

Durante las dos jornadas se desarrollarán más de doce mesas temáticas, con la presencia de destacados oradores de Argentina, Brasil, Uruguay y República Dominicana.

La apertura estará a cargo del ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán; junto a Ariel Guarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional; Alejandro Russo, vicepresidente de la Asociación Internacional de la Mutualidad y presidente de CAM y FEMUCOR; y Daniel Passerini, intendente de Córdoba.

El programa incluye ejes como finanzas asociativas, energías renovables, experiencias agropecuarias, economía circular, juventudes y mutualismo escolar, tecnología, educación, salud, seguros y gestión pública.

El cronograma completo puede consultarse en este enlace: https://congresointernacionalcoopymut.com/event-schedule.html