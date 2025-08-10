Llaryora destacó potencial de la industria automotriz cordobesa

El gobernador Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini encabezaron la apertura oficial del Foro Internacional Automotriz Córdoba (FIAC), que se desarrolló en el Centro de Convenciones Córdoba.

Organizado por el Cluster Automotriz y de Movilidad Sostenible de Córdoba (CLAUTO), el FIAC es el evento B2B más relevante de América del Sur dedicado al networking, la capacitación y la articulación corporativa del sector automotor.

Durante su discurso, Llaryora resaltó el rol estratégico de Córdoba en el desarrollo industrial del país y convocó a los empresarios a invertir en la provincia:

“Necesitamos inversiones en infraestructura y apoyo constante para que esta industria potente, diversa y generadora de empleo de alta calidad no desaparezca, sino que florezca. Y quiero que sepan que en Córdoba van a encontrar el lugar ideal para crecer”, sostuvo.

Asimismo, remarcó la importancia de sostener políticas de Estado que trasciendan gobiernos y garanticen la continuidad de las estrategias productivas.

“En Córdoba sabemos pensar distinto y trabajar juntos. Eso en Argentina no es fácil de lograr, pero aquí es posible. Podemos sentarnos en una misma mesa, debatir ideas y llegar a consensos que se transformen en soluciones concretas”, afirmó.

Por su parte, el intendente Daniel Passerini valoró el trabajo articulado entre el sector público y privado como una política permanente en Córdoba: “Llegamos a esta instancia gracias a la integración de esfuerzos impulsada por nuestro gobernador. Este foro es histórico para la ciudad y refleja el compromiso del Clúster, de la Agencia ProCórdoba y de todo el ecosistema productivo”.

También participó el presidente del CLAUTO, Gerardo Acosta, quien destacó el respaldo del gobierno provincial a una industria “estratégica para el desarrollo del país”.

“Este Foro no es solo un evento, es una declaración de visión y de futuro. Tenemos el honor de haber conformado el primer clúster automotriz del país, impulsando una industria más innovadora, sostenible y competitiva”.

Un evento clave para el desarrollo industrial

El FIAC es el espacio de articulación público-privada más destacado del calendario automotriz argentino.

Entre sus actividades incluye paneles con referentes nacionales e internacionales, rondas de negocios, stands interactivos, exposiciones temáticas, y espacios de networking estratégico.

Los ejes del encuentro abarcan: movilidad global, sustentabilidad, competitividad industrial, producción de autopartes, formación de talento, transformación digital, transición energética y desarrollo federal.

Participan del Foro terminales como Stellantis, Renault, Iveco y Agrale, junto a autopartistas como Horse Argentina, IMM, Metal Veneta, F2J, Prodismo, Proma, Okinoi, Ternium, Nuovamec, Fumiscor, Maxion Montich, Sánchez-Piccioni, Magneti Marelli, además de empresas como EPEC, universidades, cámaras empresariales y organismos públicos.

Reunión con terminales automotrices

En el marco del Foro, el gobernador Llaryora mantuvo un encuentro con CEOs de las principales terminales automotrices presentes en el evento, con el objetivo de analizar el presente del sector, potenciar inversiones y seguir consolidando a Córdoba como un polo industrial competitivo a nivel nacional e internacional.

También participaron del acto los ministros Guillermo Acosta (Economía y Gestión Pública), Laura Jure (Desarrollo Social y Promoción del Empleo), Pedro Dellarossa (Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica), Daniel Pastore (Vinculación Comunitaria); y el presidente de la Agencia ProCórdoba, Pablo De Chiara, entre otros funcionarios, empresarios y representantes del sector.