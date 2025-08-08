Córdoba es epicentro de la transformación del sector Automotor

La Provincia de Córdoba se consolida como un nodo estratégico para el desarrollo de la industria automotriz nacional, al reunir en una misma semana tres eventos fundamentales: la Convención Regional de ACARA, el Foro Internacional Automotriz Córdoba (FIAC) y el AutoShow Córdoba.

Durante la apertura de la Convención Regional de ACARA —que por segundo año consecutivo se realiza en Córdoba—, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Pedro Dellarossa, participó del encuentro que reunió a concesionarios de autos, motos y maquinaria agrícola de toda la provincia, junto a autoridades provinciales, referentes del sector y especialistas nacionales.

Bajo el lema “Reconvirtiendo el negocio: oportunidades en un mercado en evolución”, el evento abordó los desafíos actuales y las oportunidades que se abren para el sector en el nuevo escenario económico y tecnológico.

ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina) es la institución que representa a todos los Concesionarios Oficiales del país. Su misión es fortalecer el rol del concesionario en la comercialización del automotor y fomentar su desarrollo como motor del progreso económico y social.

En el caso de Córdoba, el impacto del sector concesionario es especialmente significativo: solo tomando la comercialización de vehículos y servicios asociados, su aporte representa el 3,5% de la recaudación provincial total. Además, en nuestra provincia se patenta más del 11% de los vehículos cero kilómetro del país y se realizan el 12% de las transferencias de Argentina, lo que demuestra la centralidad del mercado cordobés en la dinámica nacional del sector.

El ministro Dellarossa destacó la importancia de estos espacios para construir una agenda regional compartida que potencie la innovación, el empleo y la articulación público-privada:

“Córdoba tiene todo para liderar esta transformación: una industria automotriz potente, un entramado de concesionarios con visión de futuro y un ecosistema tecnológico que impulsa nuevas formas de movilidad. Apostamos a acompañar este proceso con políticas que favorezcan la competitividad, el agregado de valor y la formación de talento local”.

Con la realización de estos tres eventos —ACARA, FIAC y el AutoShow Córdoba—, la Provincia reafirma su compromiso con una agenda automotriz que mira al futuro, apostando a la innovación, la movilidad sustentable y la consolidación de Córdoba como polo industrial y tecnológico del país.

FIAC – Foro Internacional Automotriz Córdoba – 7 y 8 de agosto

Organizado por el Clúster Automotriz y de Movilidad Sostenible de Córdoba (CLAUTO), el FIAC se desarrollará en el Centro de Convenciones Córdoba los días 7 y 8 de agosto.

Se trata del evento B2B más importante de América del Sur dedicado al networking, capacitación y articulación corporativa de la industria automotriz.

El formato requiere inscripción individual por panel, permitiendo a las y los asistentes diseñar su propia experiencia dentro del foro.

Actividades destacadas:

•⁠ ⁠Paneles con speakers nacionales e internacionales

•⁠ ⁠Rondas de negocios

•⁠ ⁠Exposiciones temáticas

•⁠ ⁠Almuerzos estratégicos

•⁠ ⁠Stands interactivos

•⁠ ⁠Networking con actores clave del sector

Ejes de trabajo:

•⁠ ⁠Futuro de la movilidad global

•⁠ ⁠Sustentabilidad y competitividad industrial

•⁠ ⁠Producción de autopartes

•⁠ ⁠Formación de talento

•⁠ ⁠Transformación digital y transición energética

•⁠ ⁠Desarrollo federal de la industria

Participación empresarial confirmada

•⁠ ⁠Terminales: Stellantis, Renault, Iveco, Agrale

•⁠ ⁠Autopartistas: Horse Argentina, IMM, Metal Veneta, F2J, Prodismo, Proma, Okinoi, Ternium, Nuovamec, Fumiscor, Maxion Montich, Sánchez-Piccioni, Magneti-Marelli

•⁠ ⁠Empresas e instituciones: EPEC, universidades, cámaras empresariales, organismos públicos

FIAC será también el espacio de articulación público-privada más relevante del calendario anual automotriz en Argentina.

Web: www.fiac.com.ar

AutoShow Córdoba 2025 – 7 al 10 de agosto

En simultáneo con el FIAC, del 7 al 10 de agosto se desarrollará el AutoShow Córdoba en las cúpulas del Complejo Ferial Córdoba. Se trata de una feria dirigida al consumidor final, con acceso masivo y una propuesta interactiva que abarca autos, motos, SUVs y camiones.

Objetivos:

•⁠ ⁠Promover la exhibición y comercialización de vehículos

•⁠ ⁠Generar experiencias directas entre marcas y usuarios

•⁠ ⁠Mostrar novedades del mercado automotor

Expositores confirmados:

•⁠ ⁠Grupo Stellantis con sus siete marcas: Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep, Ram, DS y Abarth

•⁠ ⁠Marcas internacionales: Baic, Jac

•⁠ ⁠Camiones y vehículos comerciales: Iveco, Foton

•⁠ ⁠Motos: Triumph (en una cúpula exclusiva)

Contenido:

•⁠ ⁠Exhibiciones de vehículos

•⁠ ⁠Lanzamientos de productos

•⁠ ⁠Activaciones de marca

•⁠ ⁠Espacios de testeo y fidelización

•⁠ ⁠Propuestas lúdicas y tecnológicas para todo público

Estos tres eventos integran una agenda automotriz única en el país, que posiciona a Córdoba como centro estratégico de la movilidad, la tecnología y la innovación industrial, con impacto económico, educativo y social para toda la región.

Web: https://www.autoshow.com.ar/